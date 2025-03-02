屏東職人町耐震補強修繕3/17休園 9月嶄新回歸

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）屏東匯集青創品牌的職人町將進行半年修繕工程，17日開始休園；園區中3個店家將離駐，21個則配合暫停營業，暫轉電商、另租短期場地或儲備能量，預計9月重新開園回歸。

職人町將進行耐震補強工程，有店家已宣布休園期間轉電商營運，有店家另覓短租場地經營，更有業者為半年後強勢回歸再進修。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁接受媒體聯訪表示，職人町將進行建物結構耐震補強工程，縣府約1年前就開始與店家溝通、討論，進駐24個店家中，僅有3家因租約到期不續約離駐，其餘21家合約存續，配合暫停營業，不少店家打算利用此機會，重新調整營運腳步。

咖啡店業者侯建安表示，職人町觀光客與在地客並行，進駐1年半以來客源穩定；希望休園期間儲備好能量，利用半年時間進修學習甜點製作，未來將品牌作好，持續把外地客帶進家鄉屏東。

勞青處今天發布新聞稿表示，為讓來訪民眾與職人品牌有更新穎完善活動空間，職人町將進行為期半年修繕工程，自3月17日起開始休園，預計於9月完工重新開園；請大家一起期待嶄新面貌職人町，還有精彩Reopen活動，「閉園之前，再來光顧一次喜愛的品牌吧」。

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勞青處指出，昨天職人町「職人工地奇幻日」工地風市集圓滿結束，現場近30家攤商、街頭藝人演唱及小小修繕達人闖關體驗活動，讓大小朋友都玩得盡興、吃得開心；還有由職人店家們一起合作的「永續交流展售祭」，以優惠價格幫店內商品、擺飾、家具尋覓新主人，讓民眾滿載而歸。

依勞青處資訊，職人町前身為林務局舊宿舍，至今已有50多年歷史，經縣府整理活化後打造為現今職人公寓，主要鎖定青年及移民族群，希望藉此空間，讓有過創業成功經驗青年齊聚在此發光發熱；職人町歐風彩繪外牆及多元職人品牌，每到週末都吸引不少訪客。（編輯：陳仁華）1140302