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嘉市寶寶古禮抓周 結合AR科技虎帽自拍萌翻全場

2025/3/2 13:54
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（中央社記者蔡智明嘉義市2日電）「城隍佑民文昌護子」公益古禮抓周暨學童開筆禮活動，今天在嘉義市府中庭舉辦，熱鬧非常，主辦單位將報名費全捐公益，並展示新科技「AR虎帽濾鏡」，讓民眾自拍可愛萌照。

第7屆「城隍佑民文昌護子」公益古禮抓周暨第2屆學童開筆禮活動，由云享文創「遊Love園親子館」攜手嘉邑城隍廟、中華全齡教育協會、福添福社會福利基金會、聖保羅烘焙花園共同舉辦，上百名家長帶著小孩來參加，市長黃敏惠、民進黨立委王美惠皆與會。

啟蒙文昌開筆禮儀式，邀請6年前第2屆抓周寶寶來參與；「遊Love園親子館」執行長翁紫銘告訴中央社記者，啟蒙開筆每個儀式包括「擊鼓明智、硃砂啟智、提筆描紅」等，期許孩子在儀式中得到啟蒙與祝福；參與捉周寶寶，則由父母抱著過「聰明門」並由黃敏惠贈紅包祝福。

此外，現場也展示嘉義市政府協助「遊Love園親子館」數位優化開發的「Q版AR虎帽亮相及古文物導覽解說圖文濾鏡」，讓參與民眾用手機下載APP自拍，就會出現頭頂戴上各種虎帽可愛萌照；活動也陳列清朝育兒用的玩具及嬰兒椅。

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黃敏惠說，市府輔導青年創業「遊Love園親子館」是其中之一，去年「遊Love園親子館」與市府工策會合作進行數位轉型，並將成果融入今天活動中，結合新科技讓父母、孩子開心，留下一個精彩紀錄。

主辦單位表示，「城隍佑民，文昌護子」公益活動至今已邁入第7屆，歷年來除了讓弱勢家庭免費參與外，皆將報名費全數捐贈嘉邑城隍廟作為公益基金，幫助更多需要幫助的弱勢族群。（編輯：陳仁華）1140302

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