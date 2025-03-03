新北南鶯市民活動中心動土 預計2026年3月完工

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北市鶯歌區南鶯市民活動中心今天動土，預計明年3月完工。市長侯友宜表示，未來可服務周邊1萬多名居民，成為社區聚會、長者共餐等多元使用空間，也能結合三鶯文創計畫。

侯友宜下午出席鶯歌區南鶯市民活動中心開工動土典禮時說，鶯歌人口密集，活動中心比較老舊，考量南鶯里目前與中鶯里、建國里共用中鶯市民活動中心，已不敷使用，因此利用三號公園內捷運高架橋下空間，規劃南鶯市民活動中心。

侯友宜說，起初招標不太順利，去年就發包，歷經5次流標，如今舉行動土儀式，必須嚴格把關工程品質，也要如期完工，未來搭配捷運三鶯線，把環境規劃好，逐一做到位。

民政局長林耀長說，南鶯市民活動中心興建總經費約新台幣3146萬元，內部面積303平方公尺，可容納200人左右，結合周邊綠化景觀及公園設施，總計約2萬5960平方公尺的腹地，讓各年齡層都有適合的活動與學習環境。

民進黨籍立委蘇巧慧表示，南鶯活動中心基地緊鄰鶯歌溪，為讓施作工程順利，她不僅向經濟部水利署第十河川局協調相關用地，也向中央爭取到2200萬元經費，在南鶯里周邊的建國路進行人行道改善工程，及鶯桃路、國華路電桿地下化，未來會和議員一起努力，持續爭取前瞻經費第5期補助南鶯市民活動中心。

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民進黨籍議員卓冠廷指出，南鶯活動中心發包過程困難重重，是在地等了20多年的期待，將同步結合社會與社區力量，為南鶯活動中心爭取設備。

無黨籍議員蘇泓欽說，南鶯活動中心經費起初估計約1000萬，如今翻倍，呼籲市府重大公共工程能趕快做就盡速做。國民黨籍議員呂家愷表示，隨著南鶯活動中心動土、鶯歌三號公園復舊開闢及廁所改建，希望文化局、經發局有相關活動，帶動地方經濟。（編輯：方沛清）1140303