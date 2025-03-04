加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中挺性平 8日起國運健身游泳女性月票延長10天

2025/3/4 12:32（3/4 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為確實推動性別平等，台中市政府4日宣布，3月8日起，台中市政府所屬的國民暨兒童運動中心女性健身房及游泳池月票，使用天數從30天延長至40天。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月4日
為確實推動性別平等，台中市政府4日宣布，3月8日起，台中市政府所屬的國民暨兒童運動中心女性健身房及游泳池月票，使用天數從30天延長至40天。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中4日電）婦女節將至，台中市長盧秀燕今天表示，女性因生理關係在某些日子裡不方便從事運動，8日起台中市各國民暨兒童運動中心的健身房及游泳池月票，女性月票從30天延長為40天。

國際婦女節將至，台中市政府今天召開市政會議時，安排台中市社會局長廖靜芝、勞工局長林淑媛說明台中市目前性平工作推動情形及如何落實性平法、防治職場性騷擾的作為。

會中，盧秀燕指出，因為她是6都中唯一女性首長，台中市在性平工作比別人努力，獲得行政院考核全國第一，都是大家一起努力而來的，性別平等工作法修正案去年公布施行，希望大家多了解相關法令。

不少女性使用國民暨兒童運動中心的設施，盧秀燕表示，但有些運動，例如健身房或游泳池，女性因生理關係，某些日子可能無法使用，從8日開始，包括健身房及游泳池的女性月票，將從30天延長為40天，讓女性可以多使用10天，以確保性平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市運動局長游志祥指出，配合3月8日婦女節到來，台中市已啟用的6家國民運動中心及1家運動公園的健身房及游泳池，將針對女性月票從現行30天延長為40天。

游志祥說，目前女性使用國民運動中心的人次逐年增加，從民國112年的133萬人次增加到113年的140萬人次，約占所有使用人數的3成8到4成，顯示女性運動人口正在提高中，希望透過月票的延長天數，鼓勵女性多運動。（編輯：戴光育）1140304

盧秀燕
台中洲際球場4月修繕廁所 不影響中職賽事地政局長請辭獲准 盧秀燕：配合調查絕不護短
游志祥
台中路跑活動攤販總召車內休息 無生命跡象送醫不治
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：