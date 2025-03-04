台中挺性平 8日起國運健身游泳女性月票延長10天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中4日電）婦女節將至，台中市長盧秀燕今天表示，女性因生理關係在某些日子裡不方便從事運動，8日起台中市各國民暨兒童運動中心的健身房及游泳池月票，女性月票從30天延長為40天。

國際婦女節將至，台中市政府今天召開市政會議時，安排台中市社會局長廖靜芝、勞工局長林淑媛說明台中市目前性平工作推動情形及如何落實性平法、防治職場性騷擾的作為。

會中，盧秀燕指出，因為她是6都中唯一女性首長，台中市在性平工作比別人努力，獲得行政院考核全國第一，都是大家一起努力而來的，性別平等工作法修正案去年公布施行，希望大家多了解相關法令。

不少女性使用國民暨兒童運動中心的設施，盧秀燕表示，但有些運動，例如健身房或游泳池，女性因生理關係，某些日子可能無法使用，從8日開始，包括健身房及游泳池的女性月票，將從30天延長為40天，讓女性可以多使用10天，以確保性平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市運動局長游志祥指出，配合3月8日婦女節到來，台中市已啟用的6家國民運動中心及1家運動公園的健身房及游泳池，將針對女性月票從現行30天延長為40天。

游志祥說，目前女性使用國民運動中心的人次逐年增加，從民國112年的133萬人次增加到113年的140萬人次，約占所有使用人數的3成8到4成，顯示女性運動人口正在提高中，希望透過月票的延長天數，鼓勵女性多運動。（編輯：戴光育）1140304