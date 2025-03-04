台中新光三越第二賣場拓點 延長贈品禮券等期限

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中新光三越因氣爆停業，在林酒店設置的第二賣場第2個服務會場今天登場。業者也宣布台中店電子贈品禮券及新光影城團體優惠券都延長使用期限，以保障消費者權益。

台中新光三越在氣爆停業後，為短期安置人員開設第二賣場，繼台中世貿中心後，第2個服務會場今天在林酒店登場。

新光三越公關協理張家齊下午接受媒體聯訪時說明，目前第一優先進行人員短期安置，繼台中世貿中心展覽場一館於1日開幕後，第2個服務會場今天起到31日在林酒店1樓開張，由雅詩蘭黛與資生堂等2大美妝集團旗下13個品牌、近百名工作人員進駐。

張家齊表示，在台中世貿中心的賣場也安置近百名工作人員，初步統計3天以來共吸引8500人次前來。短期安置計畫會持續進行，與品牌尋找合適場地。

針對消費者權益部分，新光三越發行的現金禮券與商品禮券並無使用期限，且可在全台各分店使用。至於台中店原定於2月底到期的電子贈品禮券，張家齊也宣布，使用期限展延到今年12月31日為止。

還有台中新光影城的團體優惠券使用期間為售出日起算1年內，張家齊說，台中新光影城2024年2月1日之後的團體優惠券，有效期限將再自動展延1年，讓消費者有更充裕的使用時間。

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在林酒店的第二賣場，主要以美妝商品為主，資生堂國際櫃賴姓品牌業務經理表示，很多顧客關心專櫃人員狀況，很開心能有這個場地服務顧客。氣爆發生後，安排美容顧問到台中大遠百、廣三SOGO及中友等專櫃服務，目前人員很穩定，也沒有離職。

許姓美容顧問說，同事都平安無事，目前以顧客服務為主，很多顧客關心「新光什麼時候可以重新開幕」，她個人也比較想回新光三越，因為它是「我的第二個家」，但在這裡提供的服務跟百貨公司一樣。（編輯：黃名璽）1140304