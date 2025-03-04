終結放榜新聞呼聲再起 北市教育局贊同各校決定

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）多個學生團體今天共同呼籲「終結放榜新聞」，盼消弭升學主義。台北市教育局表示，雖沒有特別要求，但市立高中多年前自主達成共識，不再發榜單相關新聞稿，教育局贊同此決定。

學測成績日前揭曉，部分媒體以「雄女怎麼了」為標題撰寫新聞，聚焦在高雄女中學生成績表現，因此引發批評，後來雄女校長鄭文儀受訪時一句「女生數學相對比男生稍弱一些」，更加劇討論熱度。

學生團體EdYouth（台灣一滴優教育協會）今天集結南北多所高中學生代表，重提6年前「終結放榜新聞」的訴求，呼籲各校共同消弭升學主義。鄭文儀今天說，成績不代表一切，以後不會再公布學測成績。

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台北市教育局副局長陳素慧今天接受電訪表示，教育局其實沒有特別要求各校不能發榜單新聞，不過學生有多元智能發展，各個領域都可以有很好的表現，不用特別強調智育方面的成果，所以許多市立學校多年前達成共識，不再對外公布榜單，教育局也贊同此決定。

民國108年，高雄地區的高中生和自學生組成「風狗浪．港都學生思潮」，發起終結放榜新聞連署，迅速獲得全國各地學生響應、多所高中校長簽署備忘錄，包含建國中學、北一女中、中山女高等多校自此未再發過相關新聞稿。（編輯：張銘坤）1140304