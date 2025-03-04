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狂風驟雨下冰雹 苗縣台3線獅潭段路樹電桿倒塌

2025/3/4 19:16（3/4 19:45 更新）
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苗栗縣警察局大湖分局4日指出，台3線124.3公里獅潭路段受午後強風豪雨影響，導致電線桿橫倒路中，並連帶周圍樹木一併倒下，導致交通受阻；截至晚間近7時，現場仍封閉管制進行電桿與倒樹的排除作業。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月4日
苗栗縣警察局大湖分局4日指出，台3線124.3公里獅潭路段受午後強風豪雨影響，導致電線桿橫倒路中，並連帶周圍樹木一併倒下，導致交通受阻；截至晚間近7時，現場仍封閉管制進行電桿與倒樹的排除作業。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月4日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）受鋒面及對流旺盛影響，苗栗縣下午接近5時許下起大雷雨，部分鄉鎮降下冰雹，台3線獅潭路段發生路樹、電桿倒塌事件，影響交通，所幸未釀人員受傷。

中央氣象署下午針對苗栗等多個縣市發布大雷雨訊息，苗栗地區烏雲密布，伴隨打雷、強風下起大雨，不少民眾在社群分享各地風狂雨驟景象，獅潭、南庄、銅鑼等鄉鎮也有民眾反映下冰雹。

苗栗縣長鍾東錦透過臉書粉專發文「這雨大的令人揪心」，提醒民眾驟雨來襲，上、下班格外注意小心」，並請消防局密切監控致災情形。

苗栗縣警察局大湖分局指出，台3線124.3公里獅潭路段受強風豪雨影響，導致電線桿橫倒於道路中央，並連帶周圍樹木一併倒下，造成交通受阻。

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警方表示，員警到場後進行交通管制，引導車輛改道，避免二次事故發生，同時通知台電公司緊急斷電，所幸現場未造成任何人員傷亡。

大湖分局指出，截至晚間近7時，現場仍封閉管制進行電桿與倒樹的排除作業，以儘速恢復道路暢通。警方並提醒，近期天候不穩，強降雨與陣風恐導致道路濕滑及視線不佳，請用路人務必減速慢行，注意行車安全，以避免發生危險。（編輯：陳清芳）1140304

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苗栗縣4日下午下起大雷雨，台3線124.3公里獅潭路段一處電線桿疑不敵惡劣天氣橫倒路中央，員警獲報到場展開交通管制，引導車輛改道，避免二次事故發生。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月4日
苗栗縣4日下午下起大雷雨，台3線124.3公里獅潭路段一處電線桿疑不敵惡劣天氣橫倒路中央，員警獲報到場展開交通管制，引導車輛改道，避免二次事故發生。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月4日
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