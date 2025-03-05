加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團明天南下影響至9日清晨 中部以北7日前多雨
首頁 / 地方

台中梨山罕遇冰雹 幸福巴士風雨無阻載客回家

2025/3/5 18:22（3/5 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中山區4日傍晚突降冰雹及驟雨，在梨山工作民眾及學生都擔心幸福巴士是否發車，經交通局等討論後，考量在地駕駛對路況熟悉度及山上能見度，決定正常發車，讓乘客可以回到溫暖的家。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月5日
台中山區4日傍晚突降冰雹及驟雨，在梨山工作民眾及學生都擔心幸福巴士是否發車，經交通局等討論後，考量在地駕駛對路況熟悉度及山上能見度，決定正常發車，讓乘客可以回到溫暖的家。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中山區昨天傍晚突降冰雹及驟雨，在梨山工作民眾及學生都擔心幸福巴士是否發車。幸福巴士賴姓駕駛今天表示，昨天經交通局等討論後決定正常發車，讓乘客可以安心返家。

在梨山地區旅宿業工作的張姓民眾說，昨天傍晚受鋒面影響無預警下起冰雹，幸福巴士若因天候不發車，不知如何返家，能在風雨中坐上幸福巴士充滿感恩。

交通局長葉昭甫指出，在評估沒有立即危險後，遇天候異常，幸福巴士發車正常，昨天下午6時的預約班次如常發車，在梨山地區工作民眾、放學的學生，還一度擔心幸福巴士在氣候不穩定下是否能維持發車。

交通局說明，梨山地區海拔高達2600公尺，交通局克服各種困難挑戰，啟動梨山幸福巴士穿梭在新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落，自111年試營運，統計至113年底止，梨山幸福巴士3年來總服務人次達3萬1920人、總班次1萬6033班。

google news透過 Google News追蹤中央社

交通局運輸管理科長梁蕙嬿表示，昨天傍晚接到梨山協會通報，山上下起大雨加上冰雹，天候有些異常，就像天然製冰機，掉下冰塊，由於山上部分公車停駛，經過討論之後，考量在地駕駛對路況熟悉度及山上能見度等決定幸福巴士正常發車，讓乘客可以回到溫暖的家，感謝幸福巴士駕駛，能夠守護大梨山地區。

幸福巴士的賴姓駕駛指出，昨天下午山上下起大雨，沒多久冰塊就掉下來，由於天氣突然變化，山上公車沒開，如果幸福巴士也沒有發車，乘客就沒辦法回家，所以大家討論之後，山上的能見度還可以，就決定正常營運，還是以安全第一，小心駕駛，很高興能送乘客回家。（編輯：李淑華）1140305

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：