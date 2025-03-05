台中梨山罕遇冰雹 幸福巴士風雨無阻載客回家

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中山區昨天傍晚突降冰雹及驟雨，在梨山工作民眾及學生都擔心幸福巴士是否發車。幸福巴士賴姓駕駛今天表示，昨天經交通局等討論後決定正常發車，讓乘客可以安心返家。

在梨山地區旅宿業工作的張姓民眾說，昨天傍晚受鋒面影響無預警下起冰雹，幸福巴士若因天候不發車，不知如何返家，能在風雨中坐上幸福巴士充滿感恩。

交通局長葉昭甫指出，在評估沒有立即危險後，遇天候異常，幸福巴士發車正常，昨天下午6時的預約班次如常發車，在梨山地區工作民眾、放學的學生，還一度擔心幸福巴士在氣候不穩定下是否能維持發車。

交通局說明，梨山地區海拔高達2600公尺，交通局克服各種困難挑戰，啟動梨山幸福巴士穿梭在新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落，自111年試營運，統計至113年底止，梨山幸福巴士3年來總服務人次達3萬1920人、總班次1萬6033班。

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交通局運輸管理科長梁蕙嬿表示，昨天傍晚接到梨山協會通報，山上下起大雨加上冰雹，天候有些異常，就像天然製冰機，掉下冰塊，由於山上部分公車停駛，經過討論之後，考量在地駕駛對路況熟悉度及山上能見度等決定幸福巴士正常發車，讓乘客可以回到溫暖的家，感謝幸福巴士駕駛，能夠守護大梨山地區。

幸福巴士的賴姓駕駛指出，昨天下午山上下起大雨，沒多久冰塊就掉下來，由於天氣突然變化，山上公車沒開，如果幸福巴士也沒有發車，乘客就沒辦法回家，所以大家討論之後，山上的能見度還可以，就決定正常營運，還是以安全第一，小心駕駛，很高興能送乘客回家。（編輯：李淑華）1140305