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澎湖珊瑚復育有成 打造美麗海洋花園

2025/3/5 18:42（3/5 19:11 更新）
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澎湖縣政府推動海洋保育與永續發展，投入珊瑚復育有成，迄今面積已達2800平方公尺，相當於約6.5座籃球場的大小，縣長陳光復（右7）5日下午在縣府頒發感謝狀，表揚協力的公私單位。（澎湖縣政府提供） 中央社 114年3月5日
澎湖縣政府推動海洋保育與永續發展，投入珊瑚復育有成，迄今面積已達2800平方公尺，相當於約6.5座籃球場的大小，縣長陳光復（右7）5日下午在縣府頒發感謝狀，表揚協力的公私單位。（澎湖縣政府提供） 中央社 114年3月5日
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（中央社澎湖縣5日電）澎湖縣政府推動海洋保育與永續發展，投入珊瑚復育有成，迄今面積已達2800平方公尺，縣長陳光復今天表揚協力的公私單位，期許合力打造「澎湖珊瑚海洋花園」，實踐人與自然共好的願景。

陳光復在縣府頒發感謝狀，表揚協力珊瑚復育有功的台北關渡扶輪社、海洋途徑潛水、日日潛水、樂福海洋工坊、陽光阿有專業浮潛、波賽頓海洋運動俱樂部及海巡署金馬澎分署第七岸巡隊等7個公私單位團體，肯定對珊瑚復育的努力與貢獻。

陳光復表示，珊瑚礁被譽為「海洋的熱帶雨林」，對於整個海洋生態系的平衡以及生物棲息的穩定扮演相當關鍵的角色。澎湖自民國105年起，推動珊瑚植栽復育計畫，經過近10年的努力，成功將鎖港杭灣打造成為生機盎然的珊瑚海洋花園，大幅提升了當地生態環境，也進一步帶動地方觀光與經濟成長。

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陳光復強調，縣府除積極進行珊瑚棲地復育外，也將海洋保育教材納入國小課程，讓環境保護觀念從小扎根。同時，透過持續進行海底覆網清理、砂砱移除以及推動漁網具管理等政策，致力於維護澎湖海洋生態的健康發展，讓這片美麗的海洋資源能夠代代相傳。

澎湖農漁局表示，澎湖縣的珊瑚復育至目前止，面積已達2800平方公尺，相當於約6.5座籃球場的大小，其中台北關渡扶輪社每年投入珊瑚復育工作，提供50塊珊瑚移植磚，攜手在地水域遊憩業者推動「海洋公民科學家」計畫，協助進行珊瑚礁健康監測，成功記錄復育區內珊瑚產卵的珍貴畫面。（編輯：李淑華）1140305

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澎湖縣政府農漁局表示，澎湖縣珊瑚復育至目前為止，面積已達2800平方公尺，其中台北關渡扶輪社每年投入珊瑚復育工作，提供50塊珊瑚移植磚。（澎湖縣水產種苗繁殖場提供） 中央社 114年3月5日
澎湖縣政府農漁局表示，澎湖縣珊瑚復育至目前為止，面積已達2800平方公尺，其中台北關渡扶輪社每年投入珊瑚復育工作，提供50塊珊瑚移植磚。（澎湖縣水產種苗繁殖場提供） 中央社 114年3月5日
陳光復
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