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阿里山祝山林道修繕 利用二萬坪崩落塊石砌邊坡

2025/3/6 11:32
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）林業及自然保育署嘉義分署近日完成阿里山國家森林遊樂區的祝山林道整修，利用二萬坪地區崩落塊石砌築保護邊坡，將致災因素轉變為可再利用材料，除節能減碳也達到維護生態的效益。

林業署嘉義分署今天發布新聞稿表示，阿里山國家森林遊樂區的祝山林道，從入園處連接沼平車站至觀日平台，是遊樂區重要聯絡道，園區修繕整建均利用該林道作為運輸動線，多年使用瀝青路面逐漸凹凸、破損，影響人車安全。

嘉義分署說，基於安全考量，林業及自然保育署嘉義分署於111年度起編列預算整修，至去年底已完成林道主線路面改善、沿線排水系統改善及電線維修管路地下化等作業，使路面更為平整順暢，並沿途設置解說牌等友善設施，提升遊客使用感受。

嘉義分署指出，此次修繕亮點是利用二萬坪地區大量堆積裸露塊石，於當地鑿修分類後直運園區砌築保護邊坡，將致災因素轉變為可再利用材料，除了融合森林遊樂區自然景觀，塊石護坡還創造多孔隙環境，提供動植物生長、棲息及遊憩的環境，兼具節能減碳及維護生態的效益。

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嘉義分署表示，祝山林道約2.5K處為髮夾彎段，亦為園區新景點水山療癒步道入口，本次整修將此路段鋪設彩色瀝青混凝土，色彩分明醒目，可有效提醒駕駛員注意前方路況減速行駛，確保遊客行走安全。

此外，祝山林道終點處，在祝山車站附近有條支線可通往小笠原觀景區，現為二級保護類動物台灣帝雉出沒地點，因此於小笠原山觀景入口支線處，保留既有擋土牆青苔並嵌上陶板窯燒，臨摹帝雉逐步起飛樣態作為意象及生態解說題材。（編輯：李亨山）1140306

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