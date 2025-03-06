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推廣理財與防詐 台大教育列車開抵澎湖馬公國中

2025/3/6 18:00（3/6 18:11 更新）
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由澎湖縣政府與台灣多元教育公益協會主辦的「114年需要與想要：兒童權利公約金融教育工作坊」，前進澎湖馬公國中為學子帶來生動有趣的財務遊戲，推廣正確理財觀念，並加入防詐課題。（馬公國中提供）中央社 114年3月6日
由澎湖縣政府與台灣多元教育公益協會主辦的「114年需要與想要：兒童權利公約金融教育工作坊」，前進澎湖馬公國中為學子帶來生動有趣的財務遊戲，推廣正確理財觀念，並加入防詐課題。（馬公國中提供）中央社 114年3月6日
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（中央社澎湖縣6日電）台大EMBA理財教育學會「理財玩很大」教育列車開抵澎湖，5日前進馬公國中帶來生動有趣的財務遊戲，除了推廣正確的理財觀念外，還加入防詐課題，讓學子了解理財與防堵詐騙案件發生。

由澎湖縣政府與台灣多元教育公益協會主辦的「114年需要與想要：兒童權利公約金融教育工作坊」，繼在風櫃國小率先辦理獲得迴響後，今年再度前進馬公國中為國中學生帶來生動有趣的財務遊戲，推廣正確的理財觀念。

負責籌辦的吉貝國中校長吳憶如表示，從5年前接觸台大EMBA的教育開始，到後來推廣財金與理財課程，已經累積許多寶貴經驗，也看見學生在學習過程中的成長，今年擴大至國中生，期望讓更多學生有機會接觸正確的理財觀念。

馬公國中校長黃銘廣強調，理財觀念應從小扎根，唯有讓孩子具備正確的財務知識，才能為自己累積財富並降低社會問題的發生，尤其近年來，網路詐騙案件層出不窮，青少年對於詐騙的防範意識較為薄弱，特別透過實際案例分析與互動討論，幫助學生學習如何辨識詐騙，提高自我保護能力。

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台大財金系教授姜堯民表示，金融教育不應該只是理論上的傳授，更應該透過實際操作與情境模擬，讓學生在輕鬆有趣的環境中學習財務概念，特別規劃了一系列財務遊戲，讓學生在短短5個小時內，能夠掌握投資風險、風險規避以及「需要與想要」的判別，讓澎湖偏鄉學子對理財有了更深的認識，也開啟了財務學習的新篇章。

近年來，網路詐騙案件層出不窮，青少年對於詐騙的防範意識較為薄弱，特別新增詐騙識別單元，邀請律師柯宜姍講授破解之道，並以實際案例分析與互動，幫助學生學習如何辨識詐騙，提高自我保護能力，每位學子獲益良多。（編輯：李淑華）1140306

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