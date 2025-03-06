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電商悠活農村遭控欠薪 北市勞動局：13人申請勞資調解

2025/3/6 20:38（3/6 20:54 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北6日電）電商平台悠活農村被爆拖欠員工薪資，北市勞動局表示今年1及2月陸續收到13名員工申請調解，目前認定有歇業事實，如確定歇業，員工後續可向勞動部申請工資墊償。

電商平台悠活農村被爆出董事長嚴立煌去世後運作停擺，消費者拿不回儲值金以外，員工也控訴薪資已被拖欠2個月。

北市勞動局今表示，1及2月陸續收到該事業單位約13名員工申請勞資爭議調解，並於1及2月分別進行調解會議，但因資方未出席，調解不成立。

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勞動局說，員工也申請歇業事實認定，經過調查後，目前程序大致完成，初步認定有歇業事實，昨天已發文事業單位確認，如事業單位未異議，將完成歇業事實認定程序，後續勞工即可向勞動部勞工保險局申請工資墊償，請求暫墊積欠工資、退休金及資遣費。

勞動局呼籲，事業單位如遇負責人死亡或不能執行職務，其繼承人或其他股東應依據公司法規定推選新任負責人或其他臨時管理人員，使事業單位繼續營運，並確保勞工權益。（編輯：張銘坤）1140306

#勞動局
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