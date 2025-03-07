「一番賞」藏籤惹議 北市推商家指引違者開罰

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（中央社記者劉建邦台北7日電）議員質疑「一番賞」常出現藏籤等爭議，但無法可管。台北市商業處今天表示，為讓商家揭露資訊，「一番賞」商家指引已上路，並已轉知商家遵守，若未遵循將依法開罰。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞透過資料指出，「一番賞」抽獎常出現爭議，部分商家涉未投入所有獎項，甚至操控結果，影響消費者權益。他接獲民眾陳情，反映店家有不公正行為猖獗，但無法可管。

他說，「一番賞」抽獎近年在台灣引發風潮，近期在西門町萬年商業大樓及台北車站地下街連續發生消費糾紛，消費者指控部分業者隱匿獎項、操控抽獎結果，甚至涉詐欺。

陳宥丞表示，受限目前法規，導致對「一番賞」抽獎活動監管不足，僅能仰賴業者自律，加上消費者缺乏即時申訴管道，無法查核獎項是否完整投入，導致常有不公平狀況出現，要求北市府應建立管理標準。

對此，台北市商業處以新聞資料指出，為保障消費者參與「一番賞」遊戲權益，要求販售「一番賞」商家應依消費者保護法、台北市消費者保護自治條例提供充分與正確資訊。

商業處表示，為讓商家有所依循，訂定「一番賞相關遊戲商家指引」已上路，並透過機關轉知協會、組織、場館告知商家應遵守，若未遵循將依法開罰。指引共5項，包含應標示清楚販售「一番賞」商品名稱，獎單應標明序號等內容。

「一番賞」商家若違規，商業處指出，涉及法規有消費者保護法、台北市政府消費者保護自治條例、詐欺罪，例如依台北市府消費者保護自治條例規定，若企業經營者違反規定，經通知限期改正卻不改，可裁處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並按次處罰。

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台北市法務局統計從去年至今，抽查北市的40家「一番賞」，其中27家有缺失，缺失態樣包含已開出的籤紙黏死無法檢視背面序號、店鋪抽籤盒放置於隱蔽處、店鋪販售混套「一番賞」但未明確揭露、已開出簽紙序號與套組序號不同。

「一番賞」是近年常見的抽獎模式，民眾付款後從籤桶抽籤，取得標示中獎的商品，由於一整套的籤數及獎項數量都是固定的，業者一般會將抽過的籤公告，讓民眾知道還有哪些大獎沒有開出。（編輯：戴光育）1140307