發票抽獎爭議 財部向廠商求償2400萬元盼維護公信力

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（中央社記者張璦台北5日電）「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動發生多人重複中大獎情況，財政部今天表示，經司法調查，財政部及台北國稅局未涉不法，且此案尚無涉及圖利特定人的動機與虛構竄改中獎名單，後續將請承辦廠商發放獎項。

此外，國稅局去年除向承辦廠商提起民事訴訟，也已於今年追加請求非財產上損害賠償新台幣2400萬元，以維護政府舉辦活動公信力。

財政部賦稅署台北國稅局去年舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

根據財政部行政調查結果，委外廠商抽獎程式並未採一般隨機抽獎的邏輯，而是擅自調高積極參加者的權數值及給予優先抽獎機會。

台北國稅局今天進一步指出，此案經法務部調查局台北市調查處調查結果，尚無涉及不法情事，即司法調查結果與行政調查結果一致，財政部及台北國稅局未涉不法。

台北國稅局表示，據承辦廠商抽獎程式原始碼內容顯示，是以每位參與者獲得的「抽獎機會」次數為其權重數值，並先以全部參加人的權重取唯一值，後加總計算出總權重值，每一獎項抽獎順序由高權重者，依序抽至低權重者，每次抽獎時由1至總權重值間取一隨機數，抽獎者個人權重數值若大於等於該隨機數即中獎。

台北國稅局說明，此特殊設計邏輯放大積極參與者的中獎機會，導致可能發生高權重者重複中大獎的結果，與社會通念理解的「每次抽獎機會中獎機率均相同」概念有別。

台北國稅局指出，清查3次抽獎活動中大獎者與台北國稅局、承辦廠商及協力架設活動網站廠商案關經辦人員的親等、職業、手機申登、IP位址等脈絡關係，未發現中大獎者與抽獎程式設計者，有異常或密切關聯，查無涉及以特殊程式設計邏輯圖利特定人的動機。

同時，台北國稅局表示，經查對承辦廠商的抽獎網頁及抽獎程式運作情形，無涉及虛構中獎名單情事；另比對協力架設活動網站廠商提供給國稅局審查及承辦廠商匯入資料庫的參與抽獎名單，與活動網站的後台原始數據相符，亦查無涉及竄改名單資料情形。

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台北國稅局指出，此抽獎程式採特殊設計邏輯，顯逾越活動目的必要範圍，除去年11月21日向承辦廠商提起民事訴訟，也已於今年1月6日追加請求非財產上損害賠償新台幣2400萬元，期維護政府舉辦活動公信力。

台北國稅局表示，鑑於司法調查結果尚無涉及圖利特定人的動機與虛構竄改中獎名單情事，後續將請承辦廠商發放獎項，以確保參與活動民眾的權益；將汲取本次經驗，會朝創新多元方式規劃宣導活動，並確保宣導活動品質及效益，以達成租稅教育宣導目的。（編輯：張均懋）1140205