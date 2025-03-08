加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸找人毆打司機案 嫌犯「小阿俊」涉教唆傷害羈押禁見
首頁 / 地方

屏東7旬婦展女力 為植物人兒扛家計帶大2孫

2025/3/8 14:25（3/8 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
家住屏東的7旬力姓婦人（1排左1），因兒子「阿弘」2019年車禍成植物人，獨扛家計並帶大2名國小孫，仍堅強鼓勵自己「女力萬歲」。一家人2024年穿上由孫子設計的T恤拍攝全家福。（創世基金會屏東院提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月8日
家住屏東的7旬力姓婦人（1排左1），因兒子「阿弘」2019年車禍成植物人，獨扛家計並帶大2名國小孫，仍堅強鼓勵自己「女力萬歲」。一家人2024年穿上由孫子設計的T恤拍攝全家福。（創世基金會屏東院提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東7旬力姓婦人，因兒子6年前車禍成植物人，獨扛家計並照顧2名孫子上國中，仍堅強鼓勵自己「女力萬歲」；創世屏東院今天籍婦女節提倡性別平權、兼顧「麵包和玫瑰」。

創世基金會屏東院指出，力媽媽的兒子「阿弘」現年40歲，2019年出車禍後成植物人，力媽媽經營檳榔攤，不僅得靠微薄收入支撐龐大醫藥費及生活開銷，還要照顧阿弘就讀國小的2個孩子，經濟相當困頓。

堅強的力媽媽表示：「我不能哭，哭了就沒有意志力，我姓力，我用『女力萬歲』來鼓舞自己，給自己能量撐起這個家」。

創世屏東院人員告訴中央社記者，阿弘車禍同年經轉介到創世，住院費從1個月超過新台幣3萬元，降至約3000元。力媽媽終於可以喘口氣，也能安心教養孫子。放假時祖孫3人會到院探視，分享生活趣事，一家人很團結。而現為國中生的2名孫子，還將為力媽媽慶生的照片印成T恤，配上「女力萬歲」4字，去年一家4口穿上拍攝全家福照。

創世屏東院新聞稿表示，2025年台灣進入超高齡社會，照顧議題備受政府與大眾關注，創世發起「永續總動員」，秉持「維護人道 尊重生命」精神，爭取與維護弱勢人權。

根據服務統計，植物人照顧者以女性為主，占比高達65%，往往因24小時不間斷照顧，造成生活品質受限、無法工作或改以兼職方式維持經濟收入，長久下來導致家庭與經濟走向潰堤，成為長照犧牲者。

google news透過 Google News追蹤中央社

今天國際婦女節，創世屏東院表示，藉此提倡性別平權，如過去美國婦女工會喊出「麵包和玫瑰」口號；麵包象徵經濟保障，玫瑰象徵有尊嚴的生活品質。創世接手照顧植物人，助照顧者生活回歸正軌，也讓女性照顧者得以重回職場、提升生活品質。

創世屏東院提及，創世全台共有17所安養院，歷年安養2891名植物人，免費到宅服務1萬5044名植物人及重度臥床老人，減輕近1萬8000多個家庭負擔；目前正募款籌建花蓮新院及嘉義擴院，期望台灣各縣市皆有植物人安養院。（編輯：郭諭儒）1140308

阿弘
男流竄嘉南日租套房販毒 台南警直搗露營小木屋逮人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：