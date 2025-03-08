屏東植樹活動推廣原生種 牡丹鄉種野牡丹

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）響應植樹月，林業及自然保育署屏東分署今天在屏東牡丹鄉高士神社周邊舉辦植樹活動，實踐「牡丹鄉種野牡丹」理念，種植野牡丹以及杜英等原生樹種，推動保育與林下經濟結合。

響應植樹月推動生態保育，林保署屏東分署、屏東縣政府及行政院南部聯合服務中心在牡丹鄉高士神社周邊舉辦「織一片生態綠網 植出屏東美好」植樹活動。

林保署屏東分署長楊瑞芬表示，今年植樹月主題「織一片生態綠網」，透過植樹行動，無論是獨立一棵樹、行道樹或綠籬，讓綠網更加綿密，改善生活環境，使人與動植物都能受益。選種的野牡丹因氣候變遷與土地開發而逐漸減少，此次植樹活動旨在呼應「牡丹鄉種野牡丹」保育理念。

楊瑞芬說，活動中種下杜英和楓香等樹種，未來社區可利用這些樹種發展林下經濟，例如作為椴木香菇的材料。讓森林不僅是一道環境保護屏障，還能帶動社區經濟發展，促進生態旅遊與循環經濟。

行政院南部聯合服務中心副執行長陳文亮提到，森林是地球真正的主人，人類只是過客，屏東有豐富自然資源，牡丹鄉更是台灣珍貴生態寶地，透過植樹活動提升當地綠覆率，為野生動植物創造更完善棲息環境，並為子孫留下美好未來。

屏東縣副縣長黃國榮指出，屏東長期致力生態保育與環境永續，透過與財團法人辜嚴倬雲植物保種中心等產官學界合作，推廣原生樹種種植。目前屏東造林面積達1400公頃，為全台之冠，未來將繼續推動林下經濟、保種保育，以及森林碳匯與碳權等國際接軌工作，為生態保育作出更多貢獻。

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屏東分署表示，活動吸引近200名民眾參與，大家共同種下楓香、杜英、樟樹等733株原生樹木，以行動實踐生態保育、在地文化傳承及低碳永續發展。現場提供杜英、楓香、樟樹、九芎、烏桕、櫸木、月橘、黃荊、枯里珍等共600株苗木，贈送給民眾，透過攜手植樹，打造永續家園，織出一片生態綠網。

此外，高士地區擁有超過70種珍稀植物，是植物散播與遷移重要據點。活動展示新出版「恆春半島的植物秘境－高士」，介紹高士地區植物多樣性與部落文化。現場也設有林業保育、社區發展及「攜手向廉幸福家園」等宣導攤位，提供環境教育等資訊，讓參與者在植樹之餘，更認識生物多樣性價值與重要性。（編輯：孫承武）1140308

響應2025植樹月，屏東縣副縣長黃國榮（右起）、林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬、行政院南部聯合服務中心副執行長陳文亮、牡丹鄉長潘壯志、農村發展及水土保持署台南分署副署長祝瑞敏（左）等人8日一同在牡丹鄉種下原生樹種。（林業及自然保育署屏東分署提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月8日

屏東縣牡丹鄉8日熱鬧舉辦植樹活動，現場也設置林業保育、社區發展等多元宣導攤位，參與民眾還可獲得原生樹種小樹苗，攜手為家園增添綠意。（林業及自然保育署屏東分署提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月8日