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小巨蛋祭場租85折 114年帶動28場演唱會採實名制

2025/3/9 10:48
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）為防治黃牛，台北小巨蛋祭出活動當天場租85折優惠，以鼓勵演唱會採實名制售票，統計今年至今已有28場次活動採用此方式，有望減免至少220萬5000元的場地使用費。

台北市政府2月底宣布，考量採行實名制售票的演唱會在遏制黃牛行為上有顯著成效，推出「台北小巨蛋主場館鼓勵售票活動實名制提供場租優惠方案」，所有今年度在台北小巨蛋舉辦的售票活動，只要採用實名制購票及入場，就減收活動當天15%的場地使用費。

依據台北小巨蛋場地收費標準表，活動日的場地使用費為每場門票收入的10%，最低新台幣52萬5000元、最高189萬元，主辦方若採實名制售票就可省下最低7萬8750元、最高28萬3500元費用。

經營台北小巨蛋的台北捷運公司統計，今年至今已有28場次的活動以實名制售票，包含2月的2場YOASOBI亞洲巡迴演唱會、2場蘇打綠「二十年一刻」演唱會，以及其他尚未舉辦的24場演唱會。

以此計算，這些活動總計可減免至少220萬5000元的場地使用費。北捷表示，活動經核實通過後，會在費用結算時一併抵扣。

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有多次在台北小巨蛋舉辦演唱會經驗的業界人士表示，對主辦方來講，採用實名制雖需要多一道核對證件的手續，但只要提早30分鐘到1小時開放進場就能解決，不算太麻煩，而且小巨蛋場租不便宜，能降低成本一定是個誘因。

不過，這名業界人士坦言，有沒有黃牛對業者來講「根本沒差，反正票都賣得出去」，所以還是呼籲政府，若想徹底解決黃牛票亂象，重點還是加強查緝、堵住源頭。（編輯：戴光育）1140309

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