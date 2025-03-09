忽冷忽熱重傷花蓮水產養殖 縣府爭取現金救助

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）2月份立春後天氣陰晴不定、冷暖溫差大，造成花蓮水產養殖戶損失慘重，截至3月5日晚間7時統計，養殖漁業損失初估新台幣200萬元，花蓮縣府啟動天然災害現金救助作業。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，7日會同農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心及玉里鎮公所前往玉里鎮三民養殖漁業生產區，勘查養殖戶魚塭寒害情形，初估養殖魚塭中吳郭魚受害面積達3.997公頃，死亡率達20%。

後續玉里鎮公所將依「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」提報漁業災害速報數據，呈報農業部漁業署，以期中央公告列入現金救助與低利貸款災損地區與項目。

農業處提醒，養殖戶如果發現水產養殖物大量死亡，且為天然災害所致，務必主動向當地公所通報並拍攝災損照片，以利後續確認受災情形；公所對於天然災害受災魚塭，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災漁友儘早復養，以及維護申請天然災害救助權益。

農業處長陳淑雯指出，依「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」第5條規定，水產養殖現金救助對象除災損達20%以上外，還須具有養殖漁業登記證及當年度放養量申報等要件。

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陳淑雯呼籲，養殖戶應辦理相關登記證以維護自身權益，養殖漁業部分，應注意氣溫變化，水溫過低，不宜投餵飼料，儘可能搭蓋防風棚、加深池水水位及利用越冬溝，並於寒冷期間補注地下水，以維持較高水溫，降低低水溫對水產物造成的影響。

如果發現水產養殖物有異常或疾病情形，可將池水或魚隻檢體送至花蓮縣動植物防疫所，由獸醫師提供檢診及諮詢服務；養殖池浮於水面的魚體須馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。（編輯：陳仁華）1140309