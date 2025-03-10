加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華航董事長高星潢真除 陳漢銘擔任總經理
首頁 / 地方

彰南國民運動中心業者將解約 民代憂成為蚊子館

2025/3/10 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化縣議會今天開臨時會，多名議員提及經營彰南國民運動中心的業者將解約，要求縣府好好處理，不要讓國民運動中心變成蚊子館，未來還有運動中心要開幕，也希望招商不受影響。

經營彰南國民運動中心的業者日前發聲明，指民國110年起管理運動中心4年來，發生建物嚴重滲水、泳池加熱系統故障、消防設施缺失、排水管線淤塞等缺失與異常事件至今累積達395項，自行宣布5月1日起全面終止服務，即日起開放受理退費。

彰縣議會第20屆第13次臨時會開議，安排議案報告，縣長王惠美率領縣府局處長出席，藍綠議員都針對彰南國民運動中心解約問題提出質詢。

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美指出，彰南運動中心委託業者經營才幾年就出問題，擔心無人承接，運動中心會成為蚊子館，未來還有好幾個運動中心要開設，希望招商不要受影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國國民黨籍彰化縣議員鄭俊雄則說，最近縣府委外經營的社頭清水岩溫泉露營區以及彰南國民運動中心，都面臨業者終止契約問題，他認為，這些公共設施不能成為蚊子館，縣府負責局處應好好檢討。

彰縣府教育處長蔡金田指出，彰南國民運動中心的設備還在保固期，由於業者當初是片面決定終止合約，縣府3月17日將和業者開會協商。（編輯：李淑華）1140310

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：