三芝龍巖納骨塔爭議 侯友宜：水保未做好不會核准

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（中央社記者趙敏雅新北10日電）新北市長侯友宜今天主持三芝區行動治理座談會，會中聚焦龍巖納骨塔新建計畫爭議，多名里長及市議員反對增設，侯友宜表示，水土保持與交通衝擊必須做好，否則不會核准。

龍巖2020年規劃在新北市三芝區增設近22萬個納骨塔位，地方反彈，如今下修至20萬459個重辦環評，地方質疑聲浪仍不斷。

侯友宜上午在三芝區舉辦行動治理座談會，率市府各局處首長與三芝區各里長交換意見。侯友宜致詞時說，水土保持很重要，必須嚴格把關，確保發展與安全兼顧，「如果水保環境沒做好、交通衝擊沒做好，業者開發什麼都不用談」。

三芝區八賢里里長楊振蜂說，龍巖沒做水土保持，500公尺內僅有一個排水設施，去年山陀兒颱風過後土石大量沖出，直接影響八賢里數十甲農地。

民主進步黨新北市議員鄭宇恩指出，現有環評資料已是很久之前的事，不具參考價值，且申請開發時不是土石流潛勢區，但颱風過後變成土石流潛勢區，應重做環評。

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新北市政府環境保護局說，龍巖3日辦理地方說明會，是依新北市環保局環評審查會決議要求事項辦理，後續開發單位應將會議過程詳實記錄，並納入報告書中，供環評委員續行審查時參考。

新北市環保局表示，本案目前屬環評審查階段，後續召開第2次環評審查會議也會邀有關局處、區公所、里辦公處及民意代表出席表達意見，並由環評委員專業審查及判斷。後續龍巖仍應提出興辦事業計畫送殯葬主管機關依程序審查，市府會嚴格審查，為民把關。（編輯：李錫璋）1140310