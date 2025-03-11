蔣萬安：班班有鮮乳4月上路 將南下考察酪農業

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市政府將自籌經費續辦班班有鮮乳政策，市長蔣萬安今天宣布，全市國小及幼兒園生4月起就可每週兌換1瓶國產乳品或豆漿，為了確保供貨無虞，他將在明天南下考察本土酪農業。

台北市政府上午舉行市政會議，市府會後發布新聞稿表示，蔣萬安在會中宣布，台北市的班班有鮮乳政策將在4月上路，屆時小學生用數位學生證、幼兒園用「幼兒數位卡證」，就可到指定通路每週兌換1瓶乳品或豆漿。

蔣萬安說，衛福部調查顯示台灣孩子乳品攝取量不足，國外研究則發現喝鮮乳有助於孩子成長，顯然班班有鮮乳不是小事，而是正確且需要堅持的事。

蔣萬安表示，他將在明天率教育局、產業局、台北農產運銷公司等單位，前往彰化及雲林的牧場考察本土酪農業，以了解鮮乳生產過程、確保來源充足，同時關心酪農、聆聽業者心聲。

他期盼，藉此還可以提升家長對台灣鮮乳的信心，並引導社會關注本土產業發展，讓焦點回歸真正重要的民生議題。

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蔣萬安說，市府未來不僅會全面採購台灣產的鮮乳，還會持續推動食農教育，讓孩子從小認識並信賴本土酪農業，進一步推展國產乳品、促進酪農產業升級，達成永續發展目標。

台北市教育局推估，此專案預計提供18.4萬名公私立國小及幼兒園學童，每週兌換1瓶乳品或豆漿，每年總經費約新台幣1億8400萬元，將先以台北市地方教育發展基金支應。（編輯：方沛清）1140311