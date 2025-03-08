紀念孫中山逝世百年 朱立倫、蔣萬安出席植樹活動

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（中央社記者劉建邦台北8日電）國民黨台北市黨部今天舉辦緬懷國父孫中山逝世百年植樹活動，黨主席朱立倫、北市長蔣萬安等出席。朱立倫致詞說，國父目標是光復台灣，其追隨者除創造民主台灣也希望兩岸和平。

國民黨台北市黨部上午在逸仙公園舉辦「國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹」活動，朱立倫、蔣萬安、台北市黨部主委黃呂錦茹等人到場。蔣萬安會後也前往觀看公園內所設置掛名前總統蔣經國所種植的樹木。

朱立倫致詞時說，國父一生最偉大的是天下為公，也就是「沒有小我，只有大我，一切為國家」，振興中華及光復台灣是國父的目標，雖未見到台灣光復，但追隨者們不但光復台灣也保衛台灣，更創造民主台灣，也希望有和平的兩岸。

他指出，國民黨要效法創黨總理孫中山精神，一切為中華民國努力，這也是創黨前輩初衷，為三民主義、民主自由繁榮的國家而奮鬥。

蔣萬安致詞表示，趁國父逝世100週年前，共同緬懷孫中山先生帶領先賢先烈以血淚無私奉獻，並建立亞洲第一個民主共和國，這是得來不易的民主與自由，更是世世代代要堅守並好好珍惜的價值。

他說，國父是中華民國奠基者更是中國國民黨總理，所提出三民主義是要堅信的核心價值，身為台北市長，深知肩上責任重大，面對未來各項挑戰，絕對以人民福祉為最優先考量，並堅定守護民主自由和平。

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黃呂錦茹致詞時細數國父與台灣淵源，她說，很多人覺得國民黨及國父是外來政權，不過，國民黨建黨131週年，現在是建國114年，代表國民黨跟這塊土地是相連的並非被分割，且國父曾來台灣3次。

她指出，國民黨建黨131週年不容易，至今還是有很多挑戰，趁紀念國父逝世100週年前夕，呼籲要團結為國家及這塊土地共同努力，達成國父提出天下為公、世界大同的思想。（編輯：方沛清）1140308