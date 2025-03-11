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屏東鹽琉開趴開跑 4大主題全年體驗

2025/3/11 16:21（3/11 16:41 更新）
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屏東「2025鹽琉開趴」活動將於3、6、9及12月在新園海洋航運園區登場，以4大主題活動帶來不同體驗，希望吸引更多遊客走進屏東，讓旅客在不同季節前來感受充滿驚喜與活力的海洋樂園。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月11日
屏東「2025鹽琉開趴」活動將於3、6、9及12月在新園海洋航運園區登場，以4大主題活動帶來不同體驗，希望吸引更多遊客走進屏東，讓旅客在不同季節前來感受充滿驚喜與活力的海洋樂園。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月11日
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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東「2025鹽琉開趴」活動將於3、6、9及12月登場，以4大主題活動帶來不同體驗，今年推出園區IP角色「園仔」，結合市集、音樂，邀請遊客一同感受屏東海岸獨特魅力。

屏東縣府今天舉行「2025鹽琉開趴」活動記者會。縣府交通旅遊處長黃國維，活動在新園海洋航運園區登場，將以4大主題活動帶來不同體驗，首場活動於3月22至23日以「奇幻童趣新樂園」為主題開跑，為迎接兒童連假，規劃親子互動體驗遊戲與餐車市集，現場還有旋轉木馬、兒童彩繪等多項活動，適合家庭共遊的親子時光。另外，配合童趣主題，邀請YOYO家族香蕉哥哥、葡萄姐姐與大小朋友一同開趴，晚間邀請金曲歌手舞炯恩、黑旋風、男子漢樂團等知名歌手登台獻唱，讓大小朋友都能沉浸在童趣與音樂的雙重享受中。

接續6月登場的「超夏泡泡趴」，結合邊緣人市集，以及超強卡司歡唱，打造活力滿點的夏日派對；9月「鹽琉秋HiHi」規劃結合新住民的異國風情市集與多組熱門樂團演出；12月「聖誕有意思」則營造歐風聖誕市集氛圍，為旅客帶來難忘的節慶體驗。

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黃國維提及，活動打造專屬園區IP角色「園仔」貓咪，角色定位原是隻浪浪的牠，現在幸福生活在新園海洋航運園區，期望所有浪浪都能擁有幸福平安的生活，總是叼著黃鰭鮪魚，象徵豐饒與溫飽，為園區注入溫暖故事，同時展現對於動物友善與地方文化的深耕。

黃國維表示，藉由結合在地文化與創意元素的活動，讓更多人認識屏東之美，希望吸引更多遊客走進屏東，讓旅客在不同季節前來感受充滿驚喜與活力的海洋樂園。（編輯：李亨山）1140311

#屏東縣
#黃國維
黃國維
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