台中百貨母親節檔期提前開打 盼重振消費買氣

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市百貨業去年因出國潮營收不如預期，今年又因台中新光三越氣爆影響民眾逛街意願，多家百貨公司今天宣布，母親節檔期陸續開跑，盼藉由這波活動提振因氣爆案流失的買氣。

台中新光三越2月13日發生氣爆造成重大傷亡，讓部分民眾心有疑慮影響逛百貨公司意願，業者指出，台中新光三越氣爆案後，百貨公司營業普遍受到影響。

中友百貨及台中大遠百今天都召開記者會宣布，母親節檔期將開跑，其中台中大遠百美麗購物節12日起展開VIP預購；中友百貨則迎來33週年慶，13日全館預購登場，還祭出市價190萬元的高效輕油電車抽獎。廣三SOGO百貨則宣布13日起全館開打。

廣三SOGO表示，將推出滿千送百及銀行滿額禮等活動，最高回饋18%，整檔業績目標挑戰新台幣11億元。

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中友百貨副店長王勝豐表示，33週年慶第一波促銷到4月16日，主力化妝品推出超值特惠組合，全館滿千贈點、品牌日回饋再加碼、頂級白金化妝品滿額再回饋，並針對近百萬會員推出加值購，23項熱銷產品最低1.6折起。

台中大遠百店長藍卓成表示，台中新光三越氣爆發生後，百貨公司營業普遍受到影響，希望藉著這波活動，能夠恢復氣爆之前的狀況，這次母親節檔期預估成長5%，營業額目標41億元。（編輯：謝雅竹）1140311