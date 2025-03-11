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基隆公車汰換為電動巴士 議員憂心成更大錢坑

2025/3/11 19:59（3/11 20:11 更新）
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基隆市政府預計2年內將164輛公車（圖）汰換為電動巴士，民進黨基隆市議員張顥瀚說，光是換電池費用就占車價一半，建議市府購入前，先與業者談妥保固或更換電池優惠價，避免成為更大的「錢坑」。中央社記者王朝鈺攝 114年3月11日
基隆市政府預計2年內將164輛公車（圖）汰換為電動巴士，民進黨基隆市議員張顥瀚說，光是換電池費用就占車價一半，建議市府購入前，先與業者談妥保固或更換電池優惠價，避免成為更大的「錢坑」。中央社記者王朝鈺攝 114年3月11日
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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市公車連年虧損，近日將運價成本送交運價審議委員會審查，市府預計2年內將164輛公車汰換為電動巴士，議員憂心換電池費用高，應避免成為更大的「錢坑」。

基隆市議會今天召開臨時會，無黨籍基隆市議員陳冠羽說，公車處去年虧損新台幣1.1億元，今年預計虧損5400萬元，每年繳利息約2000萬元，而基隆市各偏遠地區仍有搭車需求，但公車處體質不佳，市府能否評估辦理「需求反應式運輸系統」（DRTS），釋放出路線與計程車業者合作，提供「小黃公車」服務。

此外，陳冠羽說，公車處駕駛員扣除獎金後，平均月薪5.4萬元，相較其他民營業者，薪資少了許多，「誰要來跑我們的路線，我們的路線山多、老人多」。

民進黨基隆市議員張顥瀚指出，市府預計2年內要將公車汰換為電動公車，建議市府票價審議檢討時，應以電車運價作為討論，以新竹市為例，柴油公車每公里合理營運成本為54.4元，電動公車卻要62.5元，相差8元。

張顥瀚說，從民營業者經驗顯示，養1輛電車等於養3輛油車，加上購入後約5年汰換電池，光電池費用就占車價的一半，恐成為公車處財政負擔，建議市府購入前，先與業者談妥保固或更換電池優惠價，避免成為更大的「錢坑」。

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市長謝國樑答詢，市府預計今年底至116年上半年，將公車汰換為電動低底盤公車，也會持續加強公車服務品質，可預想成本會增加，至於駕駛員待遇，因比照公務系統不如民營業者彈性，但相對工作穩定受到保障，市府會透過獎金增加駕駛員薪資，加上獎金希望讓駕駛員月薪可達6萬元。

基隆市公車處長鄭永陽表示，未來電動低底盤公車購入後，車源調度能獲得改善，但駕駛員仍缺19名，今年也會有駕駛員陸續退休，近期會辦理招考駕駛員，並研議增加駕駛員薪資，在車源及人力都能獲得補充下，盼能增加運能。（編輯：林恕暉）1140311

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