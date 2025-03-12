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南投布蘭部落廚房大升級 助孩童獲衛生健康飲食

2025/3/12 18:13（3/12 18:36 更新）
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南投縣仁愛鄉布蘭部落供餐廚房環境老舊，經多個善心單位協助提升設備，嶄新的「希望健康廚房」12日正式啟用，南投縣長許淑華（前左2）、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽（前左3）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月12日
南投縣仁愛鄉布蘭部落供餐廚房環境老舊，經多個善心單位協助提升設備，嶄新的「希望健康廚房」12日正式啟用，南投縣長許淑華（前左2）、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽（前左3）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月12日
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投仁愛鄉布蘭部落供餐廚房環境老舊，加上經費拮据，孩童難獲均衡營養，展望會、中醫大附醫全面提升設備符合衛生標準，也透過營養師協助設計菜單，確保孩童獲得衛生健康飲食。

南投仁愛鄉「布蘭部落希望健康廚房」今天啟用，南投縣長許淑華、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、台灣世界展望會副會長蕭文榮等人出席，盼改善部落孩童與長者飲食環境，提供更健康、衛生餐食，並傳承部落飲食文化與故事。

許淑華說，部分偏鄉孩子營養不足，希望健康廚房透過營養師把關，讓孩子、長輩吃得更健康，感謝各界關心部落居民；她也說，縣府成立社區營養推廣中心多年，辦理長者營養教育並出版全國首本布農族、賽德克族等原民語營養繪本，讓健康資訊在部落中傳遞。

林嘉琪說，身為母親，她深知孩子健康成長重要，秉持做善事初心、延續父親林增連樂善好施精神，盼部落廚房為原鄉孩子帶來更多笑容。

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蕭文榮說，感謝中醫大、林增連基金會、展望會、布蘭教會守護部落兒少健康成長，相信設備更加完善的廚房將帶來無限祝福。

周德陽表示，守護偏鄉是中醫大附醫重點任務，除建置廚房硬體，醫院更結合醫師、營養師、護理團隊，提升餐食品質、注重營養均衡，透過健康監測、營養教育與社區關懷，定期追蹤孩童生長狀況，讓部落孩子健康成長，也助在地長輩享有更高品質生活。（編輯：張雅淨）1140312

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