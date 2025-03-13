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男高音波伽利大巨蛋開唱 北市協推3飯店住房優惠

2025/3/13 14:49
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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市觀傳局今天表示，古典與流行跨界男高音安德烈．波伽利將首登台北大巨蛋開唱，攜手3家位於北投的溫泉飯店推住房優惠專案，讓樂迷享受音樂還可到北市各景點遊玩。

台北市觀光傳播局以新聞資料指出，古典與流行跨界男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）4月4日將於台北大巨蛋開唱，是首名登上大巨蛋舞台的西洋國際巨星。

北市府觀傳局長王秋冬透過資料說，市長蔣萬安得知波伽利巡演消息，指示市府全力促成爭取到台北開唱；為迎接樂迷人潮，攜手飯店推出住房優惠專案，盼此場國際級藝術展演，為台北文化版圖立下新里程碑，藉此吸引更多國際藝文演出選擇在台北。

觀傳局表示，為迎接波伽利的樂迷人潮，與3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案，期間出示波伽利演唱會票根，享指定消費專屬優惠，包含北投晶泉丰旅、大地酒店、北投麗禧溫泉酒店，都讓樂迷可享超值好宿，感受台北獨特溫泉魅力。

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觀傳局指出，樂迷到台北欣賞波伽利演出，也可順遊大巨蛋及鄰近松山文創園區，附近還有台北101及信義商圈、東區商圈，也可造訪陽明山擎天崗、冷水坑、北投、貓空，及4月限定的竹子湖海芋季。

觀傳局轉述主辦單位牛耳藝術表示，這次是波伽利睽違10年再度來台開唱，且這次巡演，波伽利選擇台北，足見台北的國際重要性，台北市政府一路支持協助、共同努力，希望未來能在台北看到更多國際級藝文展演活動，並吸引周邊國家的旅客參訪認識台北。（編輯：陳清芳）1140313

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