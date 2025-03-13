蘭嶼飛魚季登場 海巡巡防艇和無人機展開護魚

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）春節過後，蘭嶼島的飛魚季陸續登場，蘭嶼沿岸3浬海域內禁止動力船隻進入干擾，海巡署巡防艇進駐蘭嶼，並將動用無人機展現「護漁」和維護達悟族傳統飛魚文化的決心。

1月底起，台東縣蘭嶼鄉各部落開始招魚季，接著進入飛魚季。避免達悟族（雅美族）莊嚴的飛魚季遭到干擾，台東縣政府規定飛魚季期間「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，10噸以上漁船禁止於6浬內採捕飛魚」。

海巡署東部分署配合從3月5日開始執行「強化蘭嶼地區及周邊海域海洋資源維護專案」（護漁專案），維護蘭嶼地區的海洋生態與達悟族傳統飛魚文化，並持續打擊違規採捕行為。

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東部分署今天透過新聞稿表示，今年度的專案自3月5日起正式啟動，將持續至6月19日。為提升執行效能，東部分署投入新造100噸級巡防艇，並首度搭配多功能艇進駐開元港執行近岸巡查工作，同時調派第4無人機區隊進駐執行空中偵巡，配合全天候不間斷的陸域巡邏勤務及新式雷達的海面監控，確保海域安全，專案期間，亦特別成立通報專線，以即時回應民眾訴求。

東部分署呼籲，維護蘭嶼地區的海洋生態與傳統文化需社會大眾共同參與，民眾如發現相關違規態樣，請立即撥打海巡署「118服務專線」或「蘭嶼護漁專案通報諮詢平臺電話0988918903。（編輯：李淑華）1140313