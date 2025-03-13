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農漁會選舉反賄選與暴力 連江縣警座談會宣導

2025/3/13 18:39（3/13 19:01 更新）
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連江縣政府警察局12日邀請連江縣地檢署共同舉行選情交流座談會，強調馬祖地區民風純樸，也提醒參與農漁會選舉的候選人及選民切勿買票、賣票，共同維護良好選舉環境。（連江縣政府警察局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年3月13日
連江縣政府警察局12日邀請連江縣地檢署共同舉行選情交流座談會，強調馬祖地區民風純樸，也提醒參與農漁會選舉的候選人及選民切勿買票、賣票，共同維護良好選舉環境。（連江縣政府警察局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年3月13日
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（中央社記者潘欣彤連江縣13日電）為防範賄選與暴力介入114年農漁會幹部選舉，連江縣警局邀請檢方共同舉行選情交流座談會，並呼籲監察院日前指馬祖「記號票」現象，民眾應注意勿被有心人士利用換票、賄選。

連江縣政府警察局今天發布新聞稿出，12日舉行選情交流座談會，並邀請連江地方檢察署主任檢察官蔡杰承與會，會中由縣警局提出工作報告，分析114年農漁會各級幹部選舉選情。

連江縣政府警察局長陳保安於會中表示，為維護縣內農漁會選舉公平性，以及乾淨、純樸選風，除與各相關單位保持密切聯繫並交換情資外，更強調轄下各單位於執法過程中，務必保持中立，遵守法定程序及偵查不公開原則，並積極宣導反賄選、反暴力，從源頭杜絕不法。

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蔡杰承強調，監察院日前發布公告，指馬祖地區曾於公職人員選舉中，出現多張蓋在候選人號次、人像、及多次蓋章的有效票，又俗稱「記號票」。目前監委已展開調查，提醒民眾為免觸法，投票時應避免遭有心人士利用，以「記號票」來換票、賄選。

連江縣警局呼籲，馬祖地區民風純樸，參與農漁會選舉之候選人，以及投票民眾切勿買票、賣票，共同維護良好選舉環境，民眾若發現有賄選或暴力介入選舉，可向縣警局提出檢舉。（編輯：李淑華）1140313

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連江縣政府警察局12日舉行選情交流座談會，並邀請連江地方檢察署主任檢察官蔡杰承（左4）與會，會中由縣警局提出工作報告，分析114年農漁會各級幹部選舉選情。（連江縣政府警察局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年3月13日
連江縣政府警察局12日舉行選情交流座談會，並邀請連江地方檢察署主任檢察官蔡杰承（左4）與會，會中由縣警局提出工作報告，分析114年農漁會各級幹部選舉選情。（連江縣政府警察局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年3月13日
蔡杰承
馬祖海底電纜全斷 地檢署與情治單位高度關注連江檢警調成立農漁會選舉查察小組 打擊不法
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