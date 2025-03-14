竹子湖海芋季開跑 花農打造白色浪漫地景迎客

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（中央社記者劉建邦台北14日電）竹子湖海芋季今天開跑，活動至4月27日。台北市產發局表示，此次以「芋想世界」為主題，由花農打造別出心裁海芋地景花藝設計，盼讓遊客暢遊如同潔白浪花的海芋田內。

台北市產業發展局上午在竹子湖舉行「2025竹子湖海芋繡球花季、3/14白色情人節開跑」記者會，台北市副市長張溫德出席致詞。

張溫德指出，去年海芋季累積遊客達65萬人次，今年有望突破，竹子湖種植海芋面積僅8公頃，但銷量占全台9成，產值達新台幣近2000萬元；5月、6月接棒的繡球花季，種植面積近10公頃。

他表示，希望透過相關活動串聯，可壯大產銷系統，加上竹子湖有特色美食及私房景點等遊客發掘，盼把今年主題「芋想世界」化成真正行動支持北市農業。

台北市產發局新聞資料指出，2025年竹子湖海芋季揭開序幕，隨著近期漸回暖天候，竹子湖的白色海芋花田進入盛開期，漫山遍野的海芋如同潔白的浪花在微風輕輕搖曳，加上迎著早春襲人的涼風，讓純白海芋在陽光下有朝氣綻放。

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產發局表示，與北投區農會攜手輔導竹子湖農園，推出以「芋想世界」為花季主題風格，由花農打造別出心裁的海芋地景花藝設計，讓自然與人之間，透過花而產生連結。

竹子湖海芋季從即日起至4月27日舉行，後續接棒是繡球花季將從5月23日至6月22日舉行，產發局指出，花季期間規劃系列精彩活動，包含例假日免費生態人文導覽解說、免費印卡讚活動、千元有找竹子湖生態農園體驗等。（編輯：戴光育）1140314