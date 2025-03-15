北市大雷雨即時天氣警報 雙溪水壩調節性放水

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（中央社記者劉建邦台北15日電）氣象署今天發布台北市全區大雷雨即時訊息。台北市政府表示，雙溪水壩因受上游豪大雨影響自上午11時40分起進行調節性放水，並視上游雨量情形調整放流量。

台北市政府發布資訊指出，氣象署上午9時43分針對台北市全區發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時45分，先前閃電訊號主要集中於士林區，環境不穩定，有許多新生對流胞，並影響台北市，評估未來1小時各行政區仍有降雨發生，市區西側時雨量約10至20毫米。

北市府表示，因外海的颮線系統接近，評估可能於上午11時後移入台北市，影響時間約30分鐘，若系統強度維持，將有最大時雨量20至30毫米較強降雨。

颮線系統接近，北市府指出，此颮線系統發展旺盛並快速向東移動，較強降雨可能從上午10時50分開始影響台北市，評估未來40分鐘除內湖區、南港區以外的其他行政區，時雨量可達30毫米以上，並伴隨5至6級陣風。

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北市府表示，雙溪水壩因受上游豪大雨影響，台北自來水事業處自上午11時40分起，雙溪水壩進行每秒1.5立方公尺調節性放水，並視上游雨量情形調整放流量，將進行廣播告警，提醒民眾遠離河岸、注意安全。

颮線是指帶狀的雷暴群所構成的風向、風速突變的一種中至小尺度的強對流天氣，通常伴隨或先於冷鋒出現。（編輯：戴光育）1140315