「123社工人」運動會 屏東版魷魚遊戲讓社工紓壓

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東縣政府今天舉辦「123社工人」運動會，邀請300名公私部門社工在潮州鎮趣味競賽，大玩知名影集「魷魚遊戲」歡樂版紓壓；縣府表示，今年將致力打造安全執業環境。

縣府今天在潮好玩幸福村舉辦「123社工人」社工運動會，邀請300名公私部門社工同樂，規劃4項趣味競賽，並以「魷魚遊戲」中的123木頭人暖身；有社工扮成劇中英熙娃娃，「參賽者」一不小心移動就水槍伺候，眾人玩得不亦樂乎。

長治鄉繁昌社區社工陳瑩如接受媒體聯訪表示，參加活動感覺「非常有活力」，平時在社區工作中面臨壓力主要是失智長者比例較高，失智、失能長者須另行規劃，無法與健康長者同課程，也因而增加了工作壓力；且社工也得作行政作業，幸而後來有志工分擔看顧長輩，才能更專注於行政與專業服務。

今年縣府規劃編撰屏東縣社工安全維護手冊，對此，屏東家扶中心督導許富惠表示，指引可以保障社工安全，並把服務做更好，當服務對象願意敞開心扉、接受社工協助，代表著極為珍貴的信任；而能幫助人們克服困境，逐步邁向自立，最終成為更善良的人，甚至進一步回饋社會、幫助他人，這便是社工價值與意義所在。

縣長周春米表示，每年4月2日是社工日，縣府提早為社工慶祝，舉辦一年一度社工運動會，今年主題「123社工人」，靈感來自遊戲123木頭人中「不動」的概念，如同社工永遠穩住單位、堅守任務與職責；社工非常辛苦，不僅要涉獵各種領域，體力上負擔也大，除以運動會表達對社工鼓勵與肯定外，也將確保相關權益保障、福利增進及友善環境工作。

屏東縣政府社會處表示，縣府致力提升社工福利與勞動權益，打造安全、友善執業環境，運用社工智慧決策行動平台應用設備，嵌入第一線社工人員執行業務，添購11台實境教育訓練設備（XR），透過虛擬實境模擬場景，強化社工臨場應對危機能力，今年規劃採買125台平板提供一線社工人員家訪紀錄及風險預警，減少人身安全危害事件發生。

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社會處指出，今年規劃編撰屏東縣社工安全維護手冊，提供縣內公私部門社工執行業務期間實務案例模擬，並加入職場安全衛生相關知識，從事前預防到危機處理、事後復原等，提升社工風險意識及相關知識，讓身處公部門或民間機構社工人，服務社會同時也能有友善工作環境，成為社會安定重要支柱。

社會處提及，因應強化社會安全網，縣府結合社政、警政、衛政、醫療、教育及民間社福團體，啟動跨網絡合作機制，透過高危機會議，提供家暴、兒虐及精神健康高風險個案獲得及時保護；同時挹注資源支持民間機構提供社區服務，整合經濟扶助、就業轉介及心理支持，提升弱勢家庭生活穩定度；未來將持續深化公私合作，擴大資源整合，確保有需要民眾都能獲得及時且適切幫助。（編輯：陳仁華）1140316