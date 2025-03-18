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高雄農特產赴東京食品展 外銷訂單破3.56億

2025/3/18 14:27
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）2025東京國際食品展3月14日落幕，高雄市農業局今天公布統計數據，高雄農特產品吸引多家日本通路商洽談合作，外銷訂單突破新台幣3.56億，較去年2.6億成長逾3成。

高雄市副市長羅達生率領9家農民團體及農企業參加2025東京國際食品展，展現高雄獨特農產品與農產加工品。短短4天展期，高雄物產館統計洽談人次達1500人，更與多家日本通路商洽談合作，外銷訂單突破3.56億，較去年2.6億成長逾3成。

其中，首度參加東京國際食品展的「境界果菜生產合作社」，利用3D電磁冷凍技術擄獲國際買家青睞，日本連鎖餐飲集團鎖定冷凍高雄玉荷包荔枝下單逾1億元訂單。

另外包括鳳梨、香蕉、玉荷包荔枝及蜜棗等鮮果訂單超過5000萬元，期待後續有更多品項合作。60年養蜂職人把關蜂蜜純淨品質的「文誠蜂蜜」，也吸引以色列及韓國買主，拓展國際通路。

農業局指出，高雄農特產品品質優良，其中又以蜜棗、玉荷包荔枝、鳳梨及香蕉受日本消費者喜愛。不僅讓鮮果市場熱銷，經加工後更發展出各式各樣特色食品，進一步擴展外銷通路舞台。

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農業局表示，每年東京食品展不僅是提升當地食品產業的國際能見度，也為廠商開創國際市場機會，與多家通路商、貿易商與食品進口商洽談合作，爭取更多外銷訂單，更深化與日本市場貿易關係。

農業局指出，近年高雄農產持續外銷日本，訂單產量穩定提升，未來也將繼續輔導高雄農民與農企業對接國際市場，提高品牌競爭力，讓高雄優質食品走向世界。（編輯：孫承武）1140318

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