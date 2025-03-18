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阿里山樂野將設大型蓄水池 供給觀光及民生用水

2025/3/18 19:22
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣阿里山鄉樂野村將設2萬立方公尺原水蓄水池，供給觀光及民生用水，疏解當地水荒，預計於115年開工，117年底完工蓄水，總經費新台幣1億7000萬元，將由跨部會共同負擔。

樂野地區位於阿里山賞櫻路線及奮起湖熱門觀光軸帶中的樞紐位置，每年於中秋節後至翌年4月進入枯水期，降雨量顯著減少。近年來因極端氣候影響，枯水期降雨日數銳減，嚴重衝擊當地觀光業及民生用水，設置大型蓄水池刻不容緩。

民進黨立委陳冠廷今天下午召集自來水公司、經濟部水利署、交通部觀光署、農業部林業及自然保育署等單位到樂野會勘設置原水蓄水池預定地點。

陳冠廷告訴中央社記者，經開會商討後決議蓄水池興建用地將由林業署協助取得，另外約1億7000萬元的興建經費，自來水公司、水利署、觀光署、林業署及嘉義縣政府達成共識要共同分攤，各單位將再研議確認具體分擔方案。蓄水池預計於115年開工，117年底完工蓄水。

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陳冠廷說，這項工程完成後將為阿里山地區超過2家飯店、50家民宿、17家露營區及當地居民提供穩定水源，確保觀光旺季的用水不虞匱乏。更重要的是，如果發生森林火災，直升機可就近前往蓄水池載水救火，提高救災效率，保護珍貴林木資源。

根據自來水公司統計，樂野系統供水量從108年的19萬8273噸急速成長至112年的31萬7650噸，短短4年內增加近12萬噸，顯示該地區用水需求持續攀升。（編輯：謝雅竹）1140318

陳冠廷
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