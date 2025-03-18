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新北議長盃龍舟賽總獎金達245萬元3/21起報名

2025/3/18 19:26
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（中央社記者王鴻國新北18日電）總獎金達新台幣245萬元的新北市議長盃第15屆龍舟錦標賽，將於3月21日中午12時開放報名，4月11日截止。新北市體育局歡迎各界組隊挑戰。

體育局發布新聞稿指出，由新北市議會與新北市體育總會攜手舉辦新北市議長盃龍舟錦標賽，將於5月31日及6月1日在二重疏洪道微風運河登場。

體育局表示，本屆賽事將開放108支隊伍參賽，競賽組別涵蓋大型龍舟男子組、女子組、混合組，以及小型龍舟男子組、女子組，總獎金共計有245萬元，光是大型龍舟男子組冠軍獎金就高達60萬元。

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體育局表示，於3月21日中午12時開放報名，於4月11日截止，大型龍舟組每隊可由19人到25人組隊，小型龍舟組則為12人到17人。

體育局表示，除免費報名參賽外，所有參賽隊伍可獲得5000元至1萬4000元不等的車馬費補助，選手還可獲贈精美紀念衫，歡迎各界組隊挑戰，共同揮槳競逐奪取榮耀。（編輯：張銘坤）1140318

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