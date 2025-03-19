新北規劃9層樓鶯歌健康醫養園區 250格汽車位

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市衛生局今天表示，因應人口老化醫療與長照需求，將於鶯歌區公所前停車場，興建9層樓的健康醫養園區，結合智慧醫療與綜合長照機構，並有250格汽車停車位因應周邊需求。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告「鶯歌健康醫養園區」規劃，她說，隨人口老化問題日益嚴重，鶯歌衛生所房舍老舊，空間狹小，又緊鄰大馬路停車不方便，擴建有急迫性。

她表示，規劃在鶯歌火車站、鶯歌區公所前方停車場現址，興建健康醫養園區，將來藉由智慧型衛生所、複合式門診中心，及綜合式長照機構，提供市民一站式的醫療照護資源。

這處基地為停車場用地，因此，將來1樓為鶯歌衛生所，2樓為符合長照需求的多元化科別複合式門診，3樓為綜合式長照機構。4樓至9樓為綜合停車場，提供250格汽車停車位。

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市長侯友宜說，基地為黃金地段，興建完成後將提升土城、樹林、三峽、鶯歌地區，整體醫療服務。

衛生局主任秘書林惠萍告訴中央社記者，基地鄰近捷運三鶯線鶯歌站與新北市美術館，除方便就醫民眾停車，也可作為上述2個運輸點的停車需求與轉運，至於機車停車位規劃於地下室。今年作先期規劃，工程經費要視整體規劃進度，愈晚工程經費愈貴。（編輯：方沛清）1140319