加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
共軍針對性軍演若達一定強度 顧立雄：非計畫性立即備戰操演應對
首頁 / 地方

彰化婦不慎丟棄丈夫手尾錢 6清潔隊員花1小時找回

2025/3/19 15:45（3/19 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化市1名婦人18日整理家中物品時，不小心把丈夫留給小孩的手尾錢丟入資源回收車，婦人向彰化市清潔隊求助，6名清潔隊員在資源回收場檢視一包包垃圾，花約1小時找回手尾錢。（彰化市清潔隊提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月19日
彰化市1名婦人18日整理家中物品時，不小心把丈夫留給小孩的手尾錢丟入資源回收車，婦人向彰化市清潔隊求助，6名清潔隊員在資源回收場檢視一包包垃圾，花約1小時找回手尾錢。（彰化市清潔隊提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化市1名婦人昨天整理家中物品時，不小心把丈夫留給小孩的手尾錢丟入資源回收車，婦人向彰化市清潔隊求助，6名清潔隊員在回收場檢視一包包垃圾，約花1小時找回手尾錢。

彰化市清潔隊1名隊員今天接受媒體聯訪時表示，婦人昨天在住處整理物品時，不小心把丈夫留下的手尾錢跟其他要丟掉的東西混在一起，丟進資源回收車，等到發現時，清潔隊垃圾車已把回收車裡的垃圾收走。

清潔隊指出，婦人事後趕緊打電話向清潔隊辦公室求助，清潔隊請婦人到場，並派6名隊員前往回收場搜尋。6名清潔隊員先找到資源回收車倒垃圾的位置，再以該區域為起點，檢查一包包垃圾，花了約1小時找到婦人不小心丟棄的手尾錢。

google news透過 Google News追蹤中央社

婦人看到失而復得的手尾錢，頻頻向清潔隊員道謝，事後還買咖啡請清潔隊員喝。

彰化市清潔隊呼籲，民眾倒垃圾或丟棄櫃子、床鋪等物品時，最好再檢查一次，以免貴重物品一起被丟棄，跟著垃圾車倒入垃圾場及資源回收場。（編輯：張雅淨）1140319

#清潔隊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：