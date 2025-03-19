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基市府動支預備金整平騎樓 議員憂沒錢可救災

2025/3/19 18:15
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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市議會今天審議市府動支第2預備金，議員質疑騎樓整平、街舞空間整修等費用，應編列在預算中，卻以第2預備金支應，亂花第2預備金，恐導致風災來臨時沒錢可救災。

民進黨基隆市議員吳驊珈表示，市府無論是辦理田寮河周邊騎樓整平規劃設計及後續監造、維護基隆市街舞空間，或田寮河畔公園闢建工程，這3個項目應可預先決定要做的事，理應編列在預算中，為何要以第2預備金支應。

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，去年風災來襲時，很多地方需要清運土石，但因第2預備金用罄而捉襟見肘，至今還有很多地方的土石尚未完成清運，市府卻將第2預備金用於田寮河周邊騎樓整平規劃設計等項目。

鄭文婷說，市府在年度未過半，就把第2預備金花在不具急迫性、必要性項目，台灣每年夏季都會遇到颱風來襲，市府難道沒有預見，亂花第2預備金，恐導致風災來臨時沒錢可救災。

鄭文婷指出，今天審查會除保留在大會發言權外，她並要求市府在定期會仿效台北市政府作法，提出基隆市各機關申請動支第2預備金流程，避免讓第2預備金淪為市府小金庫。

市府都市發展處長謝孝昆表示，田寮河沿線騎樓整平計畫是過去沒有的新增項目，市府為加速推動計畫，因此去年動用第2預備金支應規劃設計，以利後續銜接施工，而相關施工經費有編列在預算，也已獲議會通過。

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謝孝昆說，田寮河畔公園則是舊案，為早期徵收用地，因私地主去年才確定要領取拆遷補償金，因涉及市民權益才動用第2預備金支應。

市府產業發展處長林鼎超表示，街舞空間部分，市府原本有編列約36萬元預算整理場地，後來估算還需要40萬元才能將場地整建好，因有急迫性才動用第2預備金，而此場地就在火車站南站，已開放民眾使用。（編輯：林恕暉）1140319

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