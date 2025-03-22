澎湖青螺濕地生態園區造林 1600株樹苗索取一空

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（中央社澎湖縣22日電）澎湖縣政府、農業部林業及自然保育署屏東分署今天在青螺濕地生態園區的植樹活動，現場1600株林木索取一空，期盼社區民眾共同攜手護林，讓環境變得更好。

澎湖地區「織一片生態綠網 攜手護林新篇章」植樹活動，今天在國家級的青螺濕地生態園區植樹，澎湖縣長陳光復、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬等人，與在場300多名民眾合力種下羅漢松、白水木、厚葉石斑木等2830株林木，為澎湖增添近2公頃的綠地。

陳光復表示，今年澎湖的植樹，選在生態豐富的青螺濕地生態園區種植，由於部分保安林區遭銀合歡入侵，由社區自動認養造林後續照顧工作，體現「社區林業」精神，讓森林成長茁壯，守護島嶼生態。

楊瑞芬指出，屏東分署與澎湖縣政府攜手在澎湖造林逾30年，共完成2267公頃的造林，種植逾450萬株林木，約占澎湖總面積的18%，讓澎湖過去有「吃飯配土（風飛沙）」成為歷史，自113年起，保安林區由社區認養，青螺社區是全澎湖第1個示範單位，未來還有龍門與菓葉等社區投入，期盼持續推動植樹，逐步編織離島完整生態保育綠網軸帶，讓澎湖的環境變得更好更美麗。

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今年的植樹節，澎湖今天植樹是壓軸場次，除了有1.914公頃的植樹外，現場有生態保育等宣導攤位外，還提供山欖、欖李、小葉南洋杉、日本女貞、厚葉石斑木等共1600株樹苗，供民眾索取種植，以行動擴展生態綠網。

林業及自然保育署屏東分署日前與澎湖消防局座談，針對未來離島森林火災防災，與消防單位資源共享，建立更完善的聯防機制，以強化火災防救能量。（編輯：管中維）1140322

澎湖地區「織一片生態綠網 攜手護林新篇章」植樹活動，22日在國家級的青螺濕地生態園區舉辦，縣長陳光復（右5）、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲（右3）等人合力種下樹苗，以行動擴展生態綠網。中央社 114年3月22日

澎湖縣政府、農業部林業及自然保育署屏東分署22日在青螺濕地生態園區舉辦植樹活動，現場1600株林木索取一空，並吸引300多名民眾參與。中央社 114年3月22日