加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澎湖青螺濕地生態園區造林 1600株樹苗索取一空

2025/3/22 12:17（3/22 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖地區「織一片生態綠網 攜手護林新篇章」植樹活動，22日在國家級的青螺濕地生態園區舉辦。中央社 114年3月22日
澎湖地區「織一片生態綠網 攜手護林新篇章」植樹活動，22日在國家級的青螺濕地生態園區舉辦。中央社 114年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣22日電）澎湖縣政府、農業部林業及自然保育署屏東分署今天在青螺濕地生態園區的植樹活動，現場1600株林木索取一空，期盼社區民眾共同攜手護林，讓環境變得更好。

澎湖地區「織一片生態綠網 攜手護林新篇章」植樹活動，今天在國家級的青螺濕地生態園區植樹，澎湖縣長陳光復、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬等人，與在場300多名民眾合力種下羅漢松、白水木、厚葉石斑木等2830株林木，為澎湖增添近2公頃的綠地。

陳光復表示，今年澎湖的植樹，選在生態豐富的青螺濕地生態園區種植，由於部分保安林區遭銀合歡入侵，由社區自動認養造林後續照顧工作，體現「社區林業」精神，讓森林成長茁壯，守護島嶼生態。

楊瑞芬指出，屏東分署與澎湖縣政府攜手在澎湖造林逾30年，共完成2267公頃的造林，種植逾450萬株林木，約占澎湖總面積的18%，讓澎湖過去有「吃飯配土（風飛沙）」成為歷史，自113年起，保安林區由社區認養，青螺社區是全澎湖第1個示範單位，未來還有龍門與菓葉等社區投入，期盼持續推動植樹，逐步編織離島完整生態保育綠網軸帶，讓澎湖的環境變得更好更美麗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年的植樹節，澎湖今天植樹是壓軸場次，除了有1.914公頃的植樹外，現場有生態保育等宣導攤位外，還提供山欖、欖李、小葉南洋杉、日本女貞、厚葉石斑木等共1600株樹苗，供民眾索取種植，以行動擴展生態綠網。

林業及自然保育署屏東分署日前與澎湖消防局座談，針對未來離島森林火災防災，與消防單位資源共享，建立更完善的聯防機制，以強化火災防救能量。（編輯：管中維）1140322

#陳光復
#楊瑞芬
#澎湖縣政府
#行政院
#農業部
#林業及自然保育署
澎湖地區「織一片生態綠網 攜手護林新篇章」植樹活動，22日在國家級的青螺濕地生態園區舉辦，縣長陳光復（右5）、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲（右3）等人合力種下樹苗，以行動擴展生態綠網。中央社 114年3月22日
澎湖地區「織一片生態綠網 攜手護林新篇章」植樹活動，22日在國家級的青螺濕地生態園區舉辦，縣長陳光復（右5）、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲（右3）等人合力種下樹苗，以行動擴展生態綠網。中央社 114年3月22日
澎湖縣政府、農業部林業及自然保育署屏東分署22日在青螺濕地生態園區舉辦植樹活動，現場1600株林木索取一空，並吸引300多名民眾參與。中央社 114年3月22日
澎湖縣政府、農業部林業及自然保育署屏東分署22日在青螺濕地生態園區舉辦植樹活動，現場1600株林木索取一空，並吸引300多名民眾參與。中央社 114年3月22日
澎湖縣政府、農業部林業及自然保育署屏東分署22日在青螺濕地生態園區舉辦植樹活動，吸引300多名民眾參與，合力種下羅漢松、白水木、厚葉石斑木等樹苗。中央社 114年3月22日
澎湖縣政府、農業部林業及自然保育署屏東分署22日在青螺濕地生態園區舉辦植樹活動，吸引300多名民眾參與，合力種下羅漢松、白水木、厚葉石斑木等樹苗。中央社 114年3月22日
陳光復
澎湖慶祝農民節 陳光復：推動在地產業澎湖三合一會報兵推 陳光復：嫻熟狀況做最好準備
楊瑞芬
屏東植樹活動推廣原生種 牡丹鄉種野牡丹屏東裝置藝術「納」啟用 盼提升國產竹產業發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：