金門傀儡戲偶開展 帶領大家走入傀儡世界

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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）金門文化局主辦「嘉禮豐華－傀儡戲偶展」今天開展；金門傀儡戲劇團長蔡遠進說，過去會請傀儡戲表演酬謝神明，現在傀儡戲已漸式微，盼能透過展覽讓大眾更認識傀儡戲偶多樣性。

「嘉禮豐華－傀儡戲偶展」今天在金門縣文化局演藝廳1樓文物特藏室舉行開幕式，陳列金門傀儡戲劇團提供各種主題傀儡戲偶，以及金門新順興傀儡戲團藝師孫建德生前使用戲偶，由其子女捐贈給文化局，並在這次展覽中呈現。

蔡遠進接受中央社記者採訪表示，金門傀儡戲是由泉州傳入，過去農業社會在過年期間或其他節慶，家家戶戶都會請傀儡戲表演酬謝神明，所以傀儡戲又稱「嘉禮戲」，就是對神明致上最大的禮數。

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蔡遠進說，傀儡戲表演已漸式微，以前過年期間每天要演50、60場，「現在是1年演不到50、60場」，這個技藝如果沒有傳承，未來恐怕很難再看到傀儡戲演出。這次戲偶展，也展出他獨創設計的風獅爺戲偶，盼能讓大眾更認識傀儡戲偶的多樣性。

金門縣文化局表示，此次「嘉禮豐華－傀儡戲偶展」規劃傳統傀儡、現代傀儡等不同展區，帶領大家走入傀儡的世界，盼讓更多人認識金門無形文化資產已登錄的傳統表演藝術「金門傳統傀儡戲」。此次傀儡戲偶展將在文化局文物特藏室展至4月30日，歡迎民眾觀展。（編輯：李淑華）1140322