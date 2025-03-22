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澎湖區漁會改選 51席會員代表順利選出

2025/3/22 16:30（3/22 16:41 更新）
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澎湖區漁會22日進行第18屆改選作業，除白沙通梁與後寮聯合小組有競爭外，其餘全是同額競選，選情相對單純，投開票順利。中央社 114年3月22日
澎湖區漁會22日進行第18屆改選作業，除白沙通梁與後寮聯合小組有競爭外，其餘全是同額競選，選情相對單純，投開票順利。中央社 114年3月22日
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（中央社澎湖縣22日電）澎湖最大的人民團體區漁會，今天進行第18屆改選，68個小組中，只有白沙通梁與後寮聯合小組有2名會員角逐外，其餘全是同額競選，已順利選出51席會員代表。

澎湖縣政府農漁局長陳高樑、漁輔科長莊坤霖在區漁會總幹事蔡月嬌陪同下，分赴各投開票所巡視投票情形，投票秩序良好，並慰勉選務工作人員辛勞。

澎湖區漁會表示，漁會會員代表與漁事小組長選舉，今天在全縣60個投開票所舉行，會員選舉人數有2萬589人，此次選情單純，投票率僅8.5%，選舉平和順利。

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澎湖區漁會表示，漁會屆次改選，今天順利選出會員代表蘇淑媛等51人，其中唯一有競選的白沙通梁與後寮聯合小組由林宗順勝出；至於68個漁事小組，應選出68位漁事小組長，可惜只有54個小組有人參選，其餘14個小組長從缺。

澎湖區漁會今天完成第一階段的漁民小組長與會員代表選舉，4月2日將召開第一次會員代表大會，並進行理、監事及出席上級漁會會員代表選舉。（編輯：李淑華）1140322

#澎湖縣政府
#蔡月嬌
#陳高樑
#澎湖區漁會
澎湖區漁會第18屆改選作業22日在60個投開票所舉行，澎湖縣農漁局長陳高樑（右2）、漁業輔導科長莊坤霖（右）在區漁會總幹事蔡月嬌（左2）等陪同下，分赴各票所巡視，並慰勉選務工作人員辛勞。中央社 114年3月22日
澎湖區漁會第18屆改選作業22日在60個投開票所舉行，澎湖縣農漁局長陳高樑（右2）、漁業輔導科長莊坤霖（右）在區漁會總幹事蔡月嬌（左2）等陪同下，分赴各票所巡視，並慰勉選務工作人員辛勞。中央社 114年3月22日
陳高樑
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