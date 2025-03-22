恆春草地觀星音樂會沾喜氣 新人交換汽球戒指

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（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）屏東縣政府「來恆春擁抱宇宙」系列活動，首發草地觀星音樂會今晚登場沾上喜氣；1對喜愛大自然的新人，希望在家鄉星空下來一場浪漫婚約，在上百名星友前交換汽球戒指。

縣府配合恆春建城150週年，推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動，首發活動草地觀星會晚間在鵝鑾鼻燈塔登場。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，有1對特別的星友，是剛結婚新人，新郎「阿明」是屏東人，新娘「Zoe」因媽媽是恆春女兒，也有一半屏東血緣，兩人在北部工作認識3年，今年才決定攜手共伴一生，農曆年過後剛完成結婚登記。他們沒有大宴賓客，而是請來滿天星星做見證。

Zoe說，她往年回恆春外婆家度假，從未注意到恆春有美麗星空，看到縣府觀星活動覺得很棒，喜愛大自然的兩人，決定在家鄉星空下來一場浪漫婚約，留下永恆紀念。

縣府還為他們準備鑽石戒指造型汽球，在眾人祝福聲中交換婚戒，活動結束後也幫忙分送喜糖、分享喜悅，為活動增添意外驚喜。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，恆春半島本就以大山大海及豐富自然生態聞名，而屏東縣10大觀星場域中，恆春半島就占了9處。近年縣府陸續推動觀星天文活動，吸引不少人追著星星來，星空旅遊隱隱成形，未來民眾到恆春半島旅遊又多了新的體驗選項。

傳播處新聞稿表示，「在鵝鑾鼻霸占星星」草地觀星音樂會首發場邀請「黑旋風」男子團體演出，來自三地門鄉及霧台鄉的杜紹穎、杜家慶帶來輕快曲風，陪伴大家觀星。鵝鑾鼻燈塔是國內光力最強燈塔，有「東亞之光」美譽，燈束光線雖然強烈，利用燈光旋轉的周間秒差觀星，別有一番趣味，也因此被列為屏東10大觀星場域之一。

傳播處指出，屏東星空大使施世治率天文協會志工提供專業望遠鏡在現場導覽解說，可以看和恆春建城跨越150光年相遇的金牛座畢宿星團，還有4組智慧攝星儀，能夠用手機拍攝深空天體。屏東縣內天文聯盟學校之一、屏東大學附設實驗國民小學，不但支援9座望遠鏡協助辦理活動，學校「追星艦隊」社團也到現場參加。

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參加群眾中也有不少外地客，最遠從台北專程而來，也有人臨時看到活動趕來參加，現場湧入超過500人，大家在草地上或坐或臥，伴隨海風及浪潮聲看星星，氣氛輕鬆寫意。

傳播處提及，「來恆春擁抱宇宙」系列活動每月都有不同觀星主題，首波配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，於3月22、29日，4月19、26日，4個週六晚間舉辦「在鵝鑾鼻霸占星星」草地觀星音樂會，每場限額500人參加，並贈送特製「星想屏東」撲克牌。3月5日開放線上報名，2000個名額不到5天就額滿。（編輯：李淑華）1140322

屏東縣「在鵝鑾鼻霸佔星星」草地觀星音樂會22日晚間登場，現場湧入超過500人，大家在草地上或坐或臥，氣氛輕鬆愜意。（屏東縣政府傳播暨國際事務處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月22日

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，鵝鑾鼻燈塔是國內光力最強燈塔，有「東亞之光」美譽，燈束光線雖然強烈，但利用燈光旋轉的周間秒差觀星也別有一番趣味，因此亦被列為屏東10大觀星場域之一。（屏東縣政府傳播暨國際事務處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月22日