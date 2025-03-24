台西海埔新生地潰堤殃及魚塭 雲林縣府調沙包搶險

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林台西鄉海埔新生地台興段南側今天凌晨潰堤，縣府研判是老舊的排水護岸長期海水漲退拉力所致，缺口約5公尺，影響2戶、面積逾3公頃，調沙包搶險，鄉公所爭取經費修繕。

台西鄉養殖戶今天凌晨到魚塭巡視，發現台興段南側護岸潰堤，緊急向台西鄉民代表陳文求、台西鄉公所等單位陳情。

雲林縣水利處長許宏博接受中央社記者電訪時說，排水護岸老舊，長期經潮汐拉力造成5公尺的缺口，目前防堵缺口為首要工作，已緊急調沙包搶險。

雲林縣農業處長魏勝德表示，此案不適用農業天然災害救助辦法（非天然災害），可否有其他救助方式，將函詢漁業署函釋，為漁民爭取最大權益。

陳文求說，凌晨4時許接獲民眾陳情，排水護岸潰堤，海水從缺口處溢流到魚塭，目前相關單位已經關閉水門，避免災情持續擴大。

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台西鄉公所調查有2戶、逾3公頃的魚塭受影響；台西鄉長李文來指出，堤岸設施歷經多年使用，部分區段已嚴重老化、破損，不僅影響養殖作業，更可能對漁民財產安全構成威脅。

台西鄉公所正規劃會勘，全面調查受損情形，並將彙整相關資料，向雲林縣政府及中央單位爭取修繕經費，確保改善工程能夠儘速推動。（編輯：郭諭儒）1140324