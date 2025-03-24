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民代指民眾學校接送小孩憂收罰單 新北滾動評估

2025/3/24 19:53（3/24 21:41 更新）
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新北市政府交通局表示，未來將依學校需求滾動式評估調整，依實際路況規劃家長接送區。（交通局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年3月24日
新北市政府交通局表示，未來將依學校需求滾動式評估調整，依實際路況規劃家長接送區。（交通局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年3月24日
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（中央社記者王鴻國、趙敏雅新北24日電）新北市議員陳世軒表示，國中小周邊多劃紅黃線，民眾接送小孩時擔心違停接到罰單，呼籲市府改善校園周邊家長接送環境。交通局表示，會依學校需求滾動式評估調整。

交通局表示，全市273所國中小，有245所、約89.70%學校設家長接送區；94所、約占總校數的34.4%，有設置路邊停車格並採開放時段專供家長接送使用。

交通局回應表示，未來會依學校需求滾動式評估調整，配合各校家長接送需求及實際路況規劃家長接送區，於道路寬度許可時，以設置路邊停車格為主；否則就上下學時段性開放路邊紅、黃線供家長停車接送。

民眾黨議員陳世軒今天新聞稿指出，有接送孩子上下學家長反映，因為學校周邊大多劃設紅線，車輛臨停空間不足，常被迫違規停車，或只能慌忙停在馬路上匆匆讓孩子下車，每次都覺得很頭痛。

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他表示，尤其有些特殊境遇的孩子，需要家長親自帶著走進校門口或教室座位，大多家長往往被迫違停，不少人也因此遭員警驅趕、開單，甚至被拖吊。

陳世軒說，新北市國中小家長接送臨時停車格，設置率不到35%，家長接送孩子還得擔心遭警察開罰單，呼籲市府改善校園周邊家長接送環境。（編輯：孫承武）1140324

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