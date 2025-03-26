屏東首屆國小客家歌謠賽 4/1開直播邀民眾參與

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣政府傳承客語與文化之美，4月1日舉辦首屆國民小學客家歌謠競賽，近500名學童參加，以合唱客家歌謠展現在地族群文化，縣府當天將開直播，邀請民眾參與。

縣府今天新聞稿指出，4月1日上午9時以「響客屏傳」為主題，舉辦首屆國民小學客家歌謠競賽，將有16所學校近500名學童，齊聚屏東演藝廳參賽，以合唱客家歌謠綻放自信光彩，展現在地族群文化，唱響客家。

縣府客家事務處表示，參賽學校以客庄地區學校為主，希望學童透過客家歌謠演唱，搭配表情與活潑肢體動作，體驗客家文化豐富內涵並分享音樂美感經驗，讓文化傳承通過教育脈絡永續發展，學童透過展演交流，也會是今年兒童節深刻集體記憶。

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屏東縣為六堆客家重要發展區域，近年在學校推動客語沉浸式教學、客語生活學校、本土語言課程及客語結合12年國教校定課程等，營造校園優質客語學習環境；今年參賽隊伍有些是全台各項賽事名列前茅隊伍，也有將學習融入日常生活首度參賽的隊伍，藉由藝文展演增進學生客語能力與舞台經驗，系統性構築學習系統，以利文化扎根。

縣府指出，為獎勵參賽學童，競賽將分別頒發金質獎新台幣3萬元、銀質獎2萬元、銅質獎1萬元、優選獎8000元、甲等獎3000元，賽事將在4月1日上午9時30分於屏東縣政府客家事務處粉絲專頁（https://www.facebook.com/PTHAKKA01）直播，邀民眾參與音樂盛宴。（編輯：郭諭儒）1140326