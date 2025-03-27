全球台灣客家聯合總會長交接 黎萬棠接任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）全球台灣客家聯合總會今天辦總會長交接典禮，由第1屆總會長葉義深交接給新任總會長黎萬棠，客委會主委古秀妃出席表示，盼黎萬棠帶領全球客家團結同行，推動客家文化。

2025全球台灣客家聯合總會新任總會長交接典禮今天在新竹縣政府舉行，由第1屆總會長葉義深交接給第2屆總會長黎萬棠，客委會主委古秀妃、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、中央社董事長李永得等人皆出席見證。

古秀妃致詞表示，感謝葉義深打拚，也感謝新任總會長黎萬棠願意承擔責任，帶領全球客家繼續團結同行。李永得致詞說，感謝葉義深與黎萬棠對客家文化的付出，他也相信未來客家一定團結、持續發揚。

黎萬棠致詞表示，全球台灣客家聯合總會從2023年成立以來，致力於促進客家權益等，未來也將與桃竹竹苗中5縣市合作，深化客家語言與文化教育、拓展客家經濟合作與產業創新、強化青年參與客家事務等，共同推動客家文化發展與交流。

透過 Google News 追蹤中央社

楊文科致詞說，桃園市、新竹縣市、苗栗縣及台中市將深化區域合作，朝發展客家文化交流中心，共推動語言與文化。

盧秀燕致詞表示，台中是台灣重要的客家城市之一，中市府也重視客家事務與文化發展，並設有客家事務委員會，未來也將持續推動客家文化，盼讓世界看見客家力量。（編輯：林恕暉）1140327