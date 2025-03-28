綠能業者規劃彰化芳苑設雞糞沼氣發電 村民反對

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（中央社記者鄭維真彰化縣28日電）綠能業者在彰化縣芳苑鄉規劃設置綠能沼電場，將雞糞轉為沼氣發電，今天召開地方說明會；許多居民擔心未來全鄉雞糞集中在此會污染環境，甚至有安全疑慮，強烈反對設置。

綠能業者在說明會中指出，芳苑鄉養雞產業發達，每天產出大量雞糞，運用密閉式厭氧發酵將雞糞轉換成沼氣，再產生綠電，不僅可協助芳苑各養雞場處理雞糞，也可解決目前污染與臭味問題。

五俊村長洪綮皇表示，雞糞沼氣發電設在五俊村及興仁村一帶，要處理全鄉雞糞，附近空氣、水質將受到污染，且萬一發生沼氣外洩該怎麼辦。

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洪綮皇在會中表達不支持設置沼電場，並率領村民提前離場，喊出「反對臭氣污染，不要雞糞電廠」口號，強調會持續抗爭，捍衛居民健康及居住環境。

彰化縣政府農業處表示，此案為私人公司要申請容許設置禽畜糞尿資源化設施，由於計畫書針對沼氣發電設施等說明不足，有通知其限期補正，但申請人未於期限內修正經營計畫書內容，因此不予同意此申請案；廠商若要再次申請，須重新送審。（編輯：郭諭儒）1140328