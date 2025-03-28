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救國團捐運動鞋 嘉縣義竹鄉國中小學童每人1雙

2025/3/28 14:50（3/28 16:06 更新）
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救國團「童心鞋力、愛無限」巡迴列車28日抵達嘉義縣義竹國中，捐贈義竹鄉國中小學童每人1雙運動鞋，並提供籃球、排球、襪子、米等關懷物資。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月28日
救國團「童心鞋力、愛無限」巡迴列車28日抵達嘉義縣義竹國中，捐贈義竹鄉國中小學童每人1雙運動鞋，並提供籃球、排球、襪子、米等關懷物資。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月28日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）救國團「童心鞋力、愛無限」巡迴列車今天抵達嘉縣義竹國中，捐贈義竹鄉國中小學童每人1雙運動鞋，並提供籃球、排球、襪子、米等關懷物資，讓孩子們度過充滿愛的兒童節。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，「童心鞋力」活動由救國團台北市大安區團委會發起，並號召台北市、嘉義及台南市團委會共同捐贈愛心鞋等物資。義竹的學校先協助學童丈量鞋碼，再由大安區團委會統一採購、親自送達，並且讓孩童現場試穿，確保每雙鞋都合腳舒適。

義竹鄉長黃政傑告訴中央社記者，此次由救國團所贈送的運動鞋並非僅針對弱勢家庭孩子，而是每名孩子都可獲得，這樣的做法旨在去除弱勢標籤，讓每個孩子都能感受到平等與關愛。目前就讀義竹鄉國中、小學童共624名。

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嘉義縣長翁章梁也出席贈鞋活動，並分享他看過的一部伊朗電影「天堂的孩子」，片中講述男主角為彌補弄丟妹妹鞋子的過失，參加賽跑比賽，並期望透過競賽獲得獎品運動鞋。

翁章梁表示，透過這部電影，他深刻體會到對於有需求的家庭來說，即使是1雙鞋子，也具有極大的意義。他強調，每雙鞋子都承載著社會的關懷與祝福，並希望孩子們能踏實前行，將愛心延續並傳遞下去。（編輯：郭諭儒）1140328

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救國團「童心鞋力、愛無限」巡迴列車28日抵達嘉義縣義竹國中，捐贈義竹鄉國中小學童每人1雙運動鞋。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月28日
救國團「童心鞋力、愛無限」巡迴列車28日抵達嘉義縣義竹國中，捐贈義竹鄉國中小學童每人1雙運動鞋。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月28日
翁章梁
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