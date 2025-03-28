加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 地方

罷團連署遭驅趕 雙和醫院：校院區禁止政治活動

2025/3/28 15:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）罷免立委團體志工抱怨，在衛福部雙和醫院周邊連署時，遭保全驅趕；院方今天聲明表示，活動地點為台北醫學大學雙和校區與醫院的區域，校院區禁止政治活動，避免影響醫療勤務。

有罷團志工日前在網路社群Threads貼文表示，因很多長輩不方便跑到雙和地區四號公園參與連署，在民眾建議下，到雙和醫院教學大樓外的人行道擺攤，當地沒有病患，主要都是學生、研究員、教授等。

罷團成員說，雙和醫院人員看到志工就一直驅趕，聲稱整條人行道都是院方的。既然遭驅趕，「唯一能做的，就是這輩子無論生什麼疾病，絕對不去雙和醫院。」

三立電視台27日報導，罷團26日傍晚，在雙和醫院遠處擺攤，遭3名保全上前驅趕。罷團幹部周先生受訪時表示，尋找連署的適當空間非常困難。甚至，也曾在公園借涼亭簽連署，都被驅趕。

對此，雙和醫院今天發布文字聲明表示，經查，罷團活動範圍是台北醫學大學雙和校區、與雙和醫院之區域。為考量學生、到醫院民眾及校院人員安全，當初建院時，特將建築物退縮，以便保留校地作為人行道使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聲明說，雙和醫院秉持行政中立原則，遵守法律規定，禁止任何團體，於校院區內從事政治相關活動，以避免相關群眾活動阻礙交通，打擾到院病人及家屬，或影響緊急醫療勤務等行為。

醫院說，保全及業管單位基於以上考量，接獲通知後即向該團體說明與勸導。對於雙方溝通造成的紛爭，深感遺憾，盼相關團體理解醫院維護病患就醫權益，及依法秉持行政中立立場處理。（編輯：張銘坤）1140328

#Threads
#雙和醫院
#台北醫學大學
#衛福部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：