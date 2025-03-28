罷團連署遭驅趕 雙和醫院：校院區禁止政治活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）罷免立委團體志工抱怨，在衛福部雙和醫院周邊連署時，遭保全驅趕；院方今天聲明表示，活動地點為台北醫學大學雙和校區與醫院的區域，校院區禁止政治活動，避免影響醫療勤務。

有罷團志工日前在網路社群Threads貼文表示，因很多長輩不方便跑到雙和地區四號公園參與連署，在民眾建議下，到雙和醫院教學大樓外的人行道擺攤，當地沒有病患，主要都是學生、研究員、教授等。

罷團成員說，雙和醫院人員看到志工就一直驅趕，聲稱整條人行道都是院方的。既然遭驅趕，「唯一能做的，就是這輩子無論生什麼疾病，絕對不去雙和醫院。」

三立電視台27日報導，罷團26日傍晚，在雙和醫院遠處擺攤，遭3名保全上前驅趕。罷團幹部周先生受訪時表示，尋找連署的適當空間非常困難。甚至，也曾在公園借涼亭簽連署，都被驅趕。

對此，雙和醫院今天發布文字聲明表示，經查，罷團活動範圍是台北醫學大學雙和校區、與雙和醫院之區域。為考量學生、到醫院民眾及校院人員安全，當初建院時，特將建築物退縮，以便保留校地作為人行道使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明說，雙和醫院秉持行政中立原則，遵守法律規定，禁止任何團體，於校院區內從事政治相關活動，以避免相關群眾活動阻礙交通，打擾到院病人及家屬，或影響緊急醫療勤務等行為。

醫院說，保全及業管單位基於以上考量，接獲通知後即向該團體說明與勸導。對於雙方溝通造成的紛爭，深感遺憾，盼相關團體理解醫院維護病患就醫權益，及依法秉持行政中立立場處理。（編輯：張銘坤）1140328