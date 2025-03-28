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北捷心中山公園活動將登場 周邊路段車輛管制

2025/3/28 16:57
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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北捷「心中山新生活」明登場，有音樂表演、踩街演出、市集等；下午2時至4時30分，南京西路23巷、25巷部分路段除居民、商家及緊急需求車輛等，其餘車輛管制通行。

台北捷運表示，「心中山新生活」29日下午2時30分起在心中山線形公園盛大展開，實力派歌手張若凡，R&B的創作歌手王ADEN開唱；還有行進樂旗舞、親子馬戲、武舞表演，太鼓演奏等，歡迎民眾沿線心中山公園度過閒適午後。

北捷提醒，為了確保安全與秩序，擬定並通過大型群聚活動的安全及交通維護計畫，將於中山站R7出口旁設置指揮中心及醫護站，同時安排工作人員約50人、義交29人，加強引導人流與車流。

北捷表示，這次活動希望提供行人及居民相對安全的步行遊憩環境，打造「以人為本、開放街區」的優質交通環境，下午2時至4時30分，鄰近線形公園的南京西路23巷、25巷部分路段進行交通管制，除居民、商家及緊急需求車輛等，其餘車輛管制通行。

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北捷說，「台北捷運Go」App會員，活動當天綁卡搭捷運，前往線形公園服務台，向工作人員出示App搭乘紀錄，即可從HOLA和樂家居、多力多滋限量好禮2選1。

同時，台北捷運電聯車變形機器人「鐵騎」與「銀翼」也在明天首賣，381電聯車變形機器人模型將現身線形公園商品館攤位展示；以C381型電聯車進行設計，推出鐵騎（車頭）與銀翼（車廂）2款模型積木，每款皆可選擇拼裝成捷運列車或機器人型態，29日中午12時30分將於捷運商品館及momo商城同步發售。（編輯：張銘坤）1140328

#捷運
#北捷
#南京西路
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